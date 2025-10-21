2 órája
Egy négyfős család élettét mentette meg a műszer
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Egy hang menthette meg az abonyi család életét
Négyfős család köszönheti az életét a különleges berendezésnek. Egy abonyi otthonban sírt fel a szén-monoxid-érzékelő.
A mentők báljában esett össze egy idős nő, perceken múlt az élete
Drámai perceket éltek át a minap a törökszentmiklósi mentősök bálján résztvevők. Mindenkit sokkolt, amikor egy idős hölgy rosszul lett, majd hirtelen összeesett. Néhányan azt hitték, hogy mentési bemutatót tartanak, de hamar kiderült számukra is, hogy egészen másról van szó. A bajba került hölgy életét a bálozó mentősök mentették meg. Sikeres újraélesztés után a beteget kórházba szállították.
Bandi úr 160 éves mezőtúri butelláját a világ egy zord zugában találták meg
Aranyláz csalhatta a kietlen Yukonba Andrást, aki egy dolgot biztosan magával vitt az ismeretlenbe: mezőtúri stílusú butelláját. A 160 éves kerámiát ott találták meg, ahol különösen zord Kanada éghajlata.
Hiába várta haza édesapját a kislánya, nem élhette túl a brutális ütközést a tiszaföldvári lemezlovas
Tragikus baleset híre rázta meg Tiszaföldvár lakóit. Motorbaleset következtében életét vesztette egy, a helyi közösségben is megbecsült a fiatal édesapa, akit kislánya hiába várt haza azon a végzetes napon...
Olyan döntést hozott a vízügy, amit a horgászok garantáltan megemlegetnek
Nagyon fontos, hogy minél több víz maradjon a talajban, készülve a jövőre. Ezért fajsúlyos döntést hoztak a vízügyi szakemberek a Nagykunsági-főcsatorna tekintetében.
Hőkamerával eredtek a jászberényi állatkert szökevényének nyomába, így zajlott a mentőakció
Óriási örömhírt osztott meg közösségi oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert. Kalandos úton végre előkerült a két hete eltűnt állat, amelynek híre bejárta az országos sajtót is. Egy jól összehangolt, nem mindennapi akció eredményeként a dél-afrikai sül október 20-án, hétfőn hazatérhetett az állatkertbe.
Megmaradni sem lehet a szomszéd felújítási munkáitól – tehetünk-e bármit? Itt a szakértő válasza!
Tegyük fel: egy reggel arra ébredünk, hogy a szomszédban felsír a bontókalapács. Attól a pillanattól biztosak lehetünk, hogy a következő heteket, hónapokat állandó kalapálás, csörömpölés, berregés közepette éljük le – különösen bosszantó lehet ez akkor, ha a munkálatot, a lakásfelújítás szabályaival ellentétesen, be sem jelentik. Mit tehetünk, tehetünk-e egyáltalán bármit az előre nem jelzett munkálatok miatt? Kinek, mit és meddig kell tűrnie?
Őszintén vallott Hegyes Berci és Mihályfi Luca a közös életükről
Hegyes Berci az első Mihályfi Luca életében. Legalábbis ő volt az a férfi, aki miatt először kiköltözött a családi házból és kezdte meg önálló életét. Hogy erről mit gondolt a családjuk, azt egy beszélgetésben osztották meg kollégáikkal.