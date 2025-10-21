Egy négyfős család élettét mentette meg a műszer

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: szén-monoxid-érzékelő mentette meg az abonyi család életét

Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Egy hang menthette meg az abonyi család életét

Négyfős család köszönheti az életét a különleges berendezésnek. Egy abonyi otthonban sírt fel a szén-monoxid-érzékelő.

A mentők báljában esett össze egy idős nő, perceken múlt az élete

Forrás: Illusztráció / MW archív

Drámai perceket éltek át a minap a törökszentmiklósi mentősök bálján résztvevők. Mindenkit sokkolt, amikor egy idős hölgy rosszul lett, majd hirtelen összeesett. Néhányan azt hitték, hogy mentési bemutatót tartanak, de hamar kiderült számukra is, hogy egészen másról van szó. A bajba került hölgy életét a bálozó mentősök mentették meg. Sikeres újraélesztés után a beteget kórházba szállították.

Bandi úr 160 éves mezőtúri butelláját a világ egy zord zugában találták meg

Yukonban különösen zord Kanada éghajlata. Itt próbálhatott szerencsét Polgár András jó néhány emberöltővel ezelőtt Fotó: MW Archívum / Forrás: Illusztráció

Aranyláz csalhatta a kietlen Yukonba Andrást, aki egy dolgot biztosan magával vitt az ismeretlenbe: mezőtúri stílusú butelláját. A 160 éves kerámiát ott találták meg, ahol különösen zord Kanada éghajlata.

Hiába várta haza édesapját a kislánya, nem élhette túl a brutális ütközést a tiszaföldvári lemezlovas

Tragikus baleset híre rázta meg Tiszaföldvár lakóit. Motorbaleset következtében életét vesztette egy, a helyi közösségben is megbecsült a fiatal édesapa, akit kislánya hiába várt haza azon a végzetes napon...

Olyan döntést hozott a vízügy, amit a horgászok garantáltan megemlegetnek

Idén nyári vízszinten telel a Nagykunsági-főcsatorna

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Fotó: Vizi Dávid Béla

Nagyon fontos, hogy minél több víz maradjon a talajban, készülve a jövőre. Ezért fajsúlyos döntést hoztak a vízügyi szakemberek a Nagykunsági-főcsatorna tekintetében.

Hőkamerával eredtek a jászberényi állatkert szökevényének nyomába, így zajlott a mentőakció

Sokan aggódtak az eltűnt állat miatt. A két hétig kóborló dél-afrikai sül végre épségben hazatérhetett a jászberényi állatkertbe

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Óriási örömhírt osztott meg közösségi oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert. Kalandos úton végre előkerült a két hete eltűnt állat, amelynek híre bejárta az országos sajtót is. Egy jól összehangolt, nem mindennapi akció eredményeként a dél-afrikai sül október 20-án, hétfőn hazatérhetett az állatkertbe.

Megmaradni sem lehet a szomszéd felújítási munkáitól – tehetünk-e bármit? Itt a szakértő válasza!

Szolnokon alapvetően betartják a lakásfelújítás szabályait

Fotó: Nagy Béla / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Tegyük fel: egy reggel arra ébredünk, hogy a szomszédban felsír a bontókalapács. Attól a pillanattól biztosak lehetünk, hogy a következő heteket, hónapokat állandó kalapálás, csörömpölés, berregés közepette éljük le – különösen bosszantó lehet ez akkor, ha a munkálatot, a lakásfelújítás szabályaival ellentétesen, be sem jelentik. Mit tehetünk, tehetünk-e egyáltalán bármit az előre nem jelzett munkálatok miatt? Kinek, mit és meddig kell tűrnie?