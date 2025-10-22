1 órája
Mindenkit megrázott a szolnoki buszbaleset
Buszbaleset Szolnokon: két mentőhelikopter érkezett, folyamatosan mentik a sérülteket
Folyamatosan zajlik a mentés a szolnoki Szabadság téren, ahol egy busz csapódott az ottani gimnázium épületébe. Rengeteg a sérült, a helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. Videón és fotókon mutatjuk a eseményeket!
„Még járt a motor, nyomta bele a buszt a falba” – itt van minden, amit a szolnoki buszbalesetről tudni lehet
Súlyos tömegszerencsétlenség történt szerdán a jászkunsági vármegyeszékhelyen, ahol egy főleg időseket és gyerekeket szállító helyi busz belehajtott a Varga Katalin Gimnáziumba. Noha a buszbaleset Szolnok frekventált helyén esett meg, és a becsapódásnak számos sérültje van, végzetes tragédia nem történt.
Senki ne lepődjön meg, különös állatok bukkannak fel a Bagolyvár Vadasparkban
A Tisza–parti éjszakában ragyogó állatok kelnek életre. A fényállatok parkja különleges élménnyel várja a látogatókat.
Arra ébredt a kunszentmártoni nő, hogy remeg az ágya – csak később tudta meg, mi történt valójában
Szerda hajnalban sokan ijedten ugrottak ki az ágyból Csongrádon és a környező településeken: megmozdult alattuk a talaj. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,0 magnitúdójú földrengést észleltek a térségben.
Tudja, hogy mivel jár az óraátállítás? Hálás lesz a teste, ha megfogadja ezt a tanácsot!
Most már tényleg nem sok van hátra. Ezen a hétvégén valóban kezünkbe kell venni az irányítást és át kell állítanunk az időmérőinket. Vasárnap hajnalban jön el az óraátállítás ideje.
Buszbaleset Szolnokon: megszólalt az iskola, így vannak a gimnázium diákjai
Rendkívüli! A Varga Katalin Gimnázium diákjai is megsérülhettek a szolnoki buszbalesetben. Az iskolavezetés elrendelte, hogy hamarabb kezdődjön az őszi szünet.
Megszólalt a szolnoki buszbaleset egyik sérültje, megrázó részleteket mesélt arról, mit tett a sofőr
„Hátul ültem, de a zuhanás után valahol a busz elejében tértem magamhoz...” Egy középiskolás és az édesanyja nem sokkal a szolnoki buszbaleset után mesélte el hírportálunknak a megrázó részleteket. Azt is elmondták, mit tett a buszsofőr, miután saját lábán szállt le a Varga Katalin Gimnáziumba csapódott buszról. Figyelem, felkavaró részletek!