1 órája
Szolnoki buszbaleset: megrázó látvány fogadta a helyszínre visszatérőket
Szolnoki buszbaleset: így néz ki másnap a tömegszerencsétlenség helyszíne
Súlyos közlekedési baleset történt október 22-én, szerdán a reggeli órákban. A helyi gimnáziumot, a diákjait és az utazóközönséget érintő szolnoki buszbaleset híre megrázta az egész országot. A szerdai tragédia másnapján a helyszínen jártunk – videónkból kiderül, mi fogadja az arra járókat a Varga Katalin Gimnázium előtt.
A „szőke folyó” most egyszerre teszi próbára a gyomrot és a józan észt – egyre több egyed bukkan fel
Villanás a kövek között a Tisza-parton, és nem a városi fényeknek köszönhetően. A szakértők szerint újra felbukkant a folyami rák Szolnoktól Szegedig, és most mindenki erről beszél. Gasztromámor vagy természetvédelmi vészjelzés? Megnéztük, mit üzen a páncélos visszatérése.
Állománygyűlésen emlékeztek a forradalomra a szolnoki helikopter dandárjai
A Szolnokon települt MH Kiss József 86. Helikopterdandár az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott állománygyűlést a napokban – tájékoztatott az alakulat a hivatalos közösségi oldalán.
Régészeti szenzáció: őskori leletre bukkantak Martfű határában!
Tudományos kuriózumról érkezett hír: nem akármilyen őskori leletet rejtett a föld Martfű határában! A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei a helyszínen számoltak be hírportálunknak a régészeti szenzációról – videón is mutatjuk az ásatást!
Októberi nemzeti ünnep: Szolnok is fejet hajtott 1956 feledhetetlen napjai és a forradalom mártírjai előtt
A városvezetés, az önkormányzat, a rendvédelmi szervek, a hivatalok, hatóságok, intézmények, civil szervezetek jeles képviselőin kívül ez évben igen kevesen tisztelték meg az 1956-os forradalmi eseményekre emlékeztető városi ünnepséget Szolnokon. Az októberi nemzeti ünnep katonai tiszteletadás mellett méltósággal zajlott a vármegyeszékhelyen.