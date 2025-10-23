Szolnoki buszbaleset: megrázó látvány fogadta a helyszínre visszatérőket

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: a szolnoki buszbaleset következtében megsérült az 1856-ban épült gimnáziumi épület is

Fotó: Mészáros János

Szolnoki buszbaleset: így néz ki másnap a tömegszerencsétlenség helyszíne

Súlyos közlekedési baleset történt október 22-én, szerdán a reggeli órákban. A helyi gimnáziumot, a diákjait és az utazóközönséget érintő szolnoki buszbaleset híre megrázta az egész országot. A szerdai tragédia másnapján a helyszínen jártunk – videónkból kiderül, mi fogadja az arra járókat a Varga Katalin Gimnázium előtt.

A „szőke folyó” most egyszerre teszi próbára a gyomrot és a józan észt – egyre több egyed bukkan fel

A folyami rák a tiszta folyóvizek és tavak lakója, ahol a parti üregekben és kövek alatt él

Forrás: Tiszatoelovilaga.hu

Villanás a kövek között a Tisza-parton, és nem a városi fényeknek köszönhetően. A szakértők szerint újra felbukkant a folyami rák Szolnoktól Szegedig, és most mindenki erről beszél. Gasztromámor vagy természetvédelmi vészjelzés? Megnéztük, mit üzen a páncélos visszatérése.

Állománygyűlésen emlékeztek a forradalomra a szolnoki helikopter dandárjai

Megemlékezés az ’56-os forradalom hőseirőlForrás: Beküldött fotó

A Szolnokon települt MH Kiss József 86. Helikopterdandár az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott állománygyűlést a napokban – tájékoztatott az alakulat a hivatalos közösségi oldalán.

Régészeti szenzáció: őskori leletre bukkantak Martfű határában!

Régészeti szenzáció Martfűn! Őskori leletekre bukkantak a szolnoki Damjanich múzeum szakemberei. Képünkön Szabó Vivien és Ádám Márk munka közben

Fotó: Mészáros János

Tudományos kuriózumról érkezett hír: nem akármilyen őskori leletet rejtett a föld Martfű határában! A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei a helyszínen számoltak be hírportálunknak a régészeti szenzációról – videón is mutatjuk az ásatást!

Októberi nemzeti ünnep: Szolnok is fejet hajtott 1956 feledhetetlen napjai és a forradalom mártírjai előtt

Az októberi nemzeti ünnep Szolnokon az 56-os Emlékparkban a Rákosi-címertől megaszabadított lyukas nemzeti lobogó felvonásával kezdődött

Fotó: Mészáros János

A városvezetés, az önkormányzat, a rendvédelmi szervek, a hivatalok, hatóságok, intézmények, civil szervezetek jeles képviselőin kívül ez évben igen kevesen tisztelték meg az 1956-os forradalmi eseményekre emlékeztető városi ünnepséget Szolnokon. Az októberi nemzeti ünnep katonai tiszteletadás mellett méltósággal zajlott a vármegyeszékhelyen.