Összefoglaló

1 órája

Különös körözések: drón, birka és emberi maradvány is van a listán

Címkék#lemezlovas#baleset#monoxid#abonyi család#édesapa#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: számos tárgyat, de még holtesteket is találni a rendőrségi körözések listáján
Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Rejtélyes maradványok Szolnokon – felkavaró részletek a körözésekben

Nem csak gazfickókat szoktak kisebb-nagyobb erőkkel keresni az egyenruhások. A rendőrségi körözések listáján egy sor egyéb dolgot is találni: a dróntól a kotrógépen át a birkáig széles a lista, de még hullamaradványokat is köröznek.

A szolnoki piacon 7000 forint a dió kilója, mégis viszik – kiderítettük, miért fogy el ilyen gyorsan

A szolnoki piacon széles választék várja a vásárlókat
A szolnoki piac széles választékában már megtalálható egy szezonális kedvenc is
Fotó: Nagy Balázs

A vármegyeszékhely piacán valódi őszi hangulat uralkodik. A standok szinte roskadoznak a friss termésektől, és a szezon kedvenceitől is. Akad azonban egy olyan árucikk a szolnoki piacon, mely amellett, hogy finom, jótékonyan támogatja szervezetünk egészséges működését.

Gyorshajtóknak rossz hír: két új kamera a főutcán, itt a két helyszín

A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson a VÉDA központi rendszeréhez kapcsolódnak
Az új sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson javíthatják a közbiztonságot. Azonban több hét a felszerelési idő
Fotó: Fotó: Mészáros János/archív

Két fix traffipax érkezik a Kossuth Lajos utcára, hogy folyamatos ellenőrzéssel visszaszorítsa a gyorshajtást. A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson a Kossuth Lajos utca 57. és 243. előtti KIF-oszlopokra kerülnek, 0–24-ben mérnek, és a VÉDA rendszerhez csatlakoznak. A beruházás bruttó 14 millió forint, a felvételek kezelését a rendőrség végzi.

Elektromos rollerezés: életveszélyesen, szabálytalanul a szolnoki közúti forgalomban

Elektromos roller
A szabálytalanul haladó elektromos rollerezőt az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette a szolnoki Széchenyi körúton
Forrás: Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók Facebook-oldal

„A közlekedés többi tagjának köszönhető, hogy még él!” – képedt el, majd szólt hozzá indulatosan a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók nevű Facebook-csoportban október 23-án délelőtt kiposztolt videós bejegyzésre egy, az oldalt követő egyik hozzászóló. Egy elektromos rollerező ön- és közveszélyes szabálytalansága verte ki nála a biztosítékot.

Boszikuckó és seprű keresés a Szolnoki Repülőmúzeumban

A Szolnoki Repülőmúzeum tárlatvezetéssel is várta a látogatókat, a belépés pedig díjmentes volt mindenki számára.
Fotó: Mészáros  János

A hagyományokhoz híven idén is ingyenes belépéssel várta a látogatókat a Reptár október 23-án. A Szolnoki Repülőműzeum programja a megszokott kiállításokon kívül kicsiknek és nagyoknak is tartogatott újdonságokat.


 


 

 



 



 



 

 

 

