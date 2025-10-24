1 órája
Különös körözések: drón, birka és emberi maradvány is van a listán
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Rejtélyes maradványok Szolnokon – felkavaró részletek a körözésekben
Nem csak gazfickókat szoktak kisebb-nagyobb erőkkel keresni az egyenruhások. A rendőrségi körözések listáján egy sor egyéb dolgot is találni: a dróntól a kotrógépen át a birkáig széles a lista, de még hullamaradványokat is köröznek.
A szolnoki piacon 7000 forint a dió kilója, mégis viszik – kiderítettük, miért fogy el ilyen gyorsan
A vármegyeszékhely piacán valódi őszi hangulat uralkodik. A standok szinte roskadoznak a friss termésektől, és a szezon kedvenceitől is. Akad azonban egy olyan árucikk a szolnoki piacon, mely amellett, hogy finom, jótékonyan támogatja szervezetünk egészséges működését.
Gyorshajtóknak rossz hír: két új kamera a főutcán, itt a két helyszín
Két fix traffipax érkezik a Kossuth Lajos utcára, hogy folyamatos ellenőrzéssel visszaszorítsa a gyorshajtást. A sebességmérő kamerák Törökszentmiklóson a Kossuth Lajos utca 57. és 243. előtti KIF-oszlopokra kerülnek, 0–24-ben mérnek, és a VÉDA rendszerhez csatlakoznak. A beruházás bruttó 14 millió forint, a felvételek kezelését a rendőrség végzi.
Elektromos rollerezés: életveszélyesen, szabálytalanul a szolnoki közúti forgalomban
„A közlekedés többi tagjának köszönhető, hogy még él!” – képedt el, majd szólt hozzá indulatosan a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók nevű Facebook-csoportban október 23-án délelőtt kiposztolt videós bejegyzésre egy, az oldalt követő egyik hozzászóló. Egy elektromos rollerező ön- és közveszélyes szabálytalansága verte ki nála a biztosítékot.
Boszikuckó és seprű keresés a Szolnoki Repülőmúzeumban
A hagyományokhoz híven idén is ingyenes belépéssel várta a látogatókat a Reptár október 23-án. A Szolnoki Repülőműzeum programja a megszokott kiállításokon kívül kicsiknek és nagyoknak is tartogatott újdonságokat.