október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Félelmetes baleset Törökszentmiklósnál: így állították talpra a vaddal ütközött teherautót

Címkék#szél#baleset#program#Várkapus Játékok#patkány

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: A teherautót már talpraállították, de a mentés még zajlik
Forrás:  Beküldött fotó

Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!

Megrázó képek érkeztek a reggeli balesetről! Órákig tartó művelet során, közel féltucat ember segítségével sikerült a Törökszentmiklósnál vaddal ütközött teherautót talpra állítani. A képek tanúsága szerint az ütközés brutális lehetett. A mentés még jelenleg is tart.

Letarolta a térséget a viharos szél – elképesztő adatot mértek ezen a jászkunsági településen

A viharos széllökések pénteken délelőtt a jászberényi Kálvin János utcában is okoztak károkat
Fotó: Pesti József

A Jászkunságot sem kímélte az a markáns hidegfront, mely esőt és erős lehűlést hozott pénteken. Az egyik nagykunsági településen 83,5 kilométer/órás szelet mértek – nem csoda, hogy volt, ahol károkat is okoztak a viharos széllökések.

Itt a MÁV bejelentése: szolnoki járatokat is érinti a változás, ezt kell tudni az új időpontokról

Az óraátállítás a vármegyét érintő éjszakai járatoknál is változásokat hozhat. Tájékozódjon időben!
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Október 26-án vasárnap visszatér a téli időszámítás. Az óraátállítás során hajnali háromkor kettő órára állítjuk vissza az órákat, ami néhány éjszakai belföldi és nemzetközi vonat menetrendjében is változást hoz. Mutatjuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét érintő járatokat ez hogyan befolyásolja.

A település lép a patkányok ellen – ezt kérik a lakóktól

Elszaporodtak a patkányok, folytatódik az  irtásuk 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Szokatlan „látogatók” jelentek meg Martfű utcáin: a patkányok elszaporodása miatt nő az aggodalom. Az önkormányzat célzott irtást indít, és a lakók közreműködését is kéri, annak érdekében, hogy a patkányok Martfűn ne okozzanak még nagyobb problémát.

Ilyet még nem látott Szolnok: lovagok estek egymásnak a Várkapus Játékokon – galériával, videóval

Csillogtak a kardok és a páncélok a Várkapus Játékok nevű időutazó programon Szolnokon
Fotó: Mészáros János

Csattogtak a kardok, térdre rogyott a páncélos lovag! Látványos harci játékokat izgulhatnak végig azok, akik ma kilátogatnak a szolnoki Várkapu Látógatóközpont melletti Damjanich parkba. Igazán emlékezetesre sikerült az első alkalommal megrendezett Várkapus Játékok – fotókat és videót is mutatunk a rendhagyó programról!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu