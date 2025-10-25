Félelmetes baleset Törökszentmiklósnál: így állították talpra a vaddal ütközött teherautót

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: A teherautót már talpraállították, de a mentés még zajlik

Forrás: Beküldött fotó

Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!

Megrázó képek érkeztek a reggeli balesetről! Órákig tartó művelet során, közel féltucat ember segítségével sikerült a Törökszentmiklósnál vaddal ütközött teherautót talpra állítani. A képek tanúsága szerint az ütközés brutális lehetett. A mentés még jelenleg is tart.

Letarolta a térséget a viharos szél – elképesztő adatot mértek ezen a jászkunsági településen

A viharos széllökések pénteken délelőtt a jászberényi Kálvin János utcában is okoztak károkat

Fotó: Pesti József

A Jászkunságot sem kímélte az a markáns hidegfront, mely esőt és erős lehűlést hozott pénteken. Az egyik nagykunsági településen 83,5 kilométer/órás szelet mértek – nem csoda, hogy volt, ahol károkat is okoztak a viharos széllökések.

Itt a MÁV bejelentése: szolnoki járatokat is érinti a változás, ezt kell tudni az új időpontokról

Az óraátállítás a vármegyét érintő éjszakai járatoknál is változásokat hozhat. Tájékozódjon időben!

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Október 26-án vasárnap visszatér a téli időszámítás. Az óraátállítás során hajnali háromkor kettő órára állítjuk vissza az órákat, ami néhány éjszakai belföldi és nemzetközi vonat menetrendjében is változást hoz. Mutatjuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét érintő járatokat ez hogyan befolyásolja.

A település lép a patkányok ellen – ezt kérik a lakóktól

Elszaporodtak a patkányok, folytatódik az irtásuk

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Szokatlan „látogatók” jelentek meg Martfű utcáin: a patkányok elszaporodása miatt nő az aggodalom. Az önkormányzat célzott irtást indít, és a lakók közreműködését is kéri, annak érdekében, hogy a patkányok Martfűn ne okozzanak még nagyobb problémát.

Ilyet még nem látott Szolnok: lovagok estek egymásnak a Várkapus Játékokon – galériával, videóval

Csillogtak a kardok és a páncélok a Várkapus Játékok nevű időutazó programon Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Csattogtak a kardok, térdre rogyott a páncélos lovag! Látványos harci játékokat izgulhatnak végig azok, akik ma kilátogatnak a szolnoki Várkapu Látógatóközpont melletti Damjanich parkba. Igazán emlékezetesre sikerült az első alkalommal megrendezett Várkapus Játékok – fotókat és videót is mutatunk a rendhagyó programról!