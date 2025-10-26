51 perce
Részegen gázolt, de csak később jött a valódi megdöbbenés, amikor meglátta, kit ütött el
Súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházba azt az asszonyt, akit egy – sajtóinformációk szerint – részeg sofőr sodort el pénteken esete Cegléden. A Tények szerint az ittas férfi azonnal kiszállt az autóból, ahogy érzékelte a balesetet, és akkor érte csak az igazi sokk, mikor rájött, ki az áldozat.
Villámokkal, mennydörgéssel érkezett a zivatar a Jászkunságba: ezt okozta a térségben – videóval
Dörgött az ég, hatalmas villámok cikáztak az égen. Ami szinte egész nyáron nem sikerült, az összejött a nyári időszámítás legutolsó napján: számottevő csapadék érkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelentős területére. Mutatjuk az adatokat!
Fővárosi színpadon csillogtatja tehetségét egy kisújszállási gyermekszínész
Ha valaki igazán elszánt, akkor semmi sem lehetetlen. Kisújszállás polgármestere egy, a városban élő fiú példája által fogalmazott így a napokban. Ez a fiú Bögös Nikolasz, aki még csak ötödikes, de máris fővárosi színházban játszik. Íme, a kisúji gyermekszínész története!
Még nem dőlt el: több jászkunsági település is gyűjti a szavazatokat ezért a rangos elismerésért
Melyik település neve a legszebb? Ezt nem könnyű eldönteni. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda elindította a legszebb magyar településnév szavazást. A délkeleti régióban több Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei település is szerepel. Mutatjuk, hogyan lehet szavazni.
Hortobágyi behajtás: az őszi rónaság leglátványosabb időszaka – galériával, videóval
„Nagyiván a Hortobágy kapuja” – fogadja a faluba érkezőket és az átutazókat a helységnévtábla. Nos, október 25-én, szombaton szinte mindenki áthaladt a községen, jószerével még a településen élők is elhagyták otthonukat. Pár kilométerrel arrébb, az alföldi szép nagy rónaságra Szent Dömötör-napi hortobágyi behajtásra igyekezett a jó nép.