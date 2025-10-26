október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Összefoglaló

1 órája

Részegen gázolt, de csak később jött a valódi megdöbbenés, amikor meglátta, kit ütött el

#baleset#gyermekszínész#rónaság#sofőr#kapu

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: saját anyósát gázolta el a részeg sofőr Cegléden
Forrás: TV2

Részegen ült autóba, elsodort egy kerékpárost, de az igazi sokk csak ezután jött – videóval

Súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházba azt az asszonyt, akit egy – sajtóinformációk szerint – részeg sofőr sodort el pénteken esete Cegléden. A Tények szerint az ittas férfi azonnal kiszállt az autóból, ahogy érzékelte a balesetet, és akkor érte csak az igazi sokk, mikor rájött, ki az áldozat.

Villámokkal, mennydörgéssel érkezett a zivatar a Jászkunságba: ezt okozta a térségben – videóval

Villámokkal érkezett a zivatar a Jászkunságba
Fotó: Marc Rossmann / Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Dörgött az ég, hatalmas villámok cikáztak az égen. Ami szinte egész nyáron nem sikerült, az összejött a nyári időszámítás legutolsó napján: számottevő csapadék érkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelentős területére. Mutatjuk az adatokat!

Fővárosi színpadon csillogtatja tehetségét egy kisújszállási gyermekszínész

A kisújszállási Bögös Nikolasz, gyermekszínészként próbált szerencsét. Ma már fővárosi színpadon játszik
Forrás: Nagykun Baptista Oktatási Központ

Ha valaki igazán elszánt, akkor semmi sem lehetetlen. Kisújszállás polgármestere egy, a városban élő fiú példája által fogalmazott így a napokban. Ez a fiú Bögös Nikolasz, aki még csak ötödikes, de máris fővárosi színházban játszik. Íme, a kisúji gyermekszínész története!

Még nem dőlt el: több jászkunsági település is gyűjti a szavazatokat ezért a rangos elismerésért

Jászboldogházára is lehet szavazni!
Fotó: Mészáros János/archív

Melyik település neve a legszebb? Ezt nem könnyű eldönteni. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda elindította a legszebb magyar településnév szavazást. A délkeleti régióban több Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei település is szerepel. Mutatjuk, hogyan lehet szavazni.

Hortobágyi behajtás: az őszi rónaság leglátványosabb időszaka – galériával, videóval

Hortobágyi behajtás 2025
A hortobágyi behajtás a pásztorok egyik legjelentősebb ünnepe. A hagyomány ma is él. 2025. október 25-én Szent Dömötör-napi behajtásra került sor a Hortobágyon. A látványos eseményre többezren voltak kíváncsiak
Fotó: Rimóczi Ágnes

„Nagyiván a Hortobágy kapuja” – fogadja a faluba érkezőket és az átutazókat a helységnévtábla. Nos, október 25-én, szombaton szinte mindenki áthaladt a községen, jószerével még a településen élők is elhagyták otthonukat. Pár kilométerrel arrébb, az alföldi szép nagy rónaságra Szent Dömötör-napi hortobágyi behajtásra igyekezett a jó nép.

 

