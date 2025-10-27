október 27., hétfő

Betonvassal és késsel támadt Tiszaburán egy férfi – mutatjuk a sokkoló részleteket

Összefoglaló: naponta árulta a drogot, most rács mögött várhatja a folytatást
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Brutális támadás Tiszaburán: betonvassal támadt és megszúrta vendégét egy 31 éves férfi

Egy találkozó fajult tettlegességbe Tiszaburán. A házigazda egy betonvassal támadt vendégére, majd egy másik eszközzel többször is megszúrta. A férfit életveszélyt okozó testi sértés miatt hallgatták ki a hatóságok.

Néhány üveg szeszes ital, több év szabadságvesztés – a biztonsági őrt is megfenyegették a gyanúsítottak

a rablás Karcagon történt októberben
A rablás Karcagon történt, az elkövetők gyorsan rendőrkézre kerültek
Forrás: police.hu

Céltudatosan léptek be a bevásárlóközpontba, ám az áruház biztonsági őrének azonnal feltűnt, hogy mire készülnek. A rablás Karcagon végül nem maradt következmények nélkül: a helyi rendőrök gyorsan azonosították a tetteseket, akik, mint kiderült, nem először felelnek tetteikért a hatóságok előtt.

Remek hír az autósoknak: célegyenesben az M4-es építése – ekkorra készülhet el a kisújszállási szakasz

Remekül halad az M4-es építése: a hidak, felüljárók is majdnem teljesen elkészültek
Forrás: Magyar Építők

Felgyorsultak az események! Az M4-es építése a célegyenesbe fordult: a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti, több mint 34 kilométeres szakaszon már csak a befejező munkák zajlanak. Mutatjuk, hogyan áll jelenleg a kivitelezés, és mikor vehetik birtokba az autósok az új szakaszt.

Ugródeszka vagy csapda? 4 millió forint, havi 35 ezres törlesztővel, kamatmentesen! – szakértő válaszol

LANG1912
A munkáshitel akár az első saját vállalkozás beindítására is használható. Egy jól kitalált üzleti tervvel pedig egy egész életet is meg lehet alapozni
Fotó: Lang Róbert / MW Archív

Ki ne álmodott volna arról, hogy a felnőtté válás első éveiben ne a számlák nyomják a vállát, hanem a lehetőségek nyíljanak meg előtte? Most ez sokak számára valósággá vált: a munkáshitel egy olyan konstrukció, amivel a magyar kormány igazán odatette magát, hogy lendületet adjon a fiatal munkavállalóknak az életkezdéshez.

Lángra lobbant az összetartozás tüze Karcagon – galériával, videóval

székely autonómia
Őrtűz gyúlt Karcagon a székely autonómia napján
Fotó: Daróczi Erzsébet

A Karcagi Nagykun Gazdakör a Bengecsegi Kilátónál szervezett meghitt őrtűzgyújtást, ahol a láng az összetartozás jelképeként lobogott. A székely autonómia napja alkalmából idén is rengetegen gyűltek össze.

 

