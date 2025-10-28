Forgalmi fennakadás várható: minden autóst érint a szolnoki híd lezárása

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: mégsem abban az ütemben várható a forgalomkorlátozás a Tisza-hídon, ahogy előre beharangozták

Fotó: Somi Gábor / Forrás: Beküldött fotó

Minden autóst érint a hír: lezárják a szolnoki hidat, itt vannak a részletek!

Fontos hírt tett közzé a Magyar Közút. Szerdán és csütörtökön ugyanis csak félpályán lehet majd áthaladni a szolnoki városi Tisza-hídon, ahol szerkezetjavítást végeznek. Mutatjuk a részleteket!

Hova lett a pénz? Vádat emeltek, orvosoknak kell felelniük, szolnoki érintettje is van az ügynek

A fotón egy pár, a nyomozás során lefoglalt gyógycipő látható

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ahol 3 évvel ezelőt még csak házkutatás volt és bilincs csattant, most már a vádirat is rendelkezésre áll, és orvosoknak kell magyarázniuk, hova lett az állami pénz. A hatóságok szerint a gyógycipős csalás nem aprópénzről szólt. Támogatott gyógycipőket írtak fel olyan emberek nevére is, akiket meg sem vizsgáltak, és ezzel több tízmillió forinttal károsíthatták a költségvetést. A történetnek szolnoki szereplője is van, tehát ez már bennünket is érint.

Kordonok kerültek a szolnoki térre, kiderült, mi is az oka

A Hild János tér egy részét lezárták

Fotó: Nagy Balázs

Többen is felfigyelhettek egy szokatlan lezárásra. A Hild János téren kordonok és egy felhívás tartja távol a járókelőket a központi helyszín egy részétől. Mutatjuk, mi áll ennek hátterében!

Megszűnik a Messenger, ezt még gyorsan tegye meg!

Megszűnik a Messenger – legalábbis az asztali verzió amit például innen, a Google Play Store-ból töltött le, külön programként.

Forrás: képernyőkép

Sokkolják a felhasználókat! Sokakat hidegzuhanyként ért a hír: megszűnik a Messenger. A világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazása hamarosan nagy változáson megy keresztül, és aki nem készül fel időben, azt komoly veszteségek érhetik.

Ezt látja, aki most végigsétál a Tisza-parton ősszel Szolnokon – videóval és galériával

Fotó: Kiss János

Van egy pont Szolnokon, ahol az ember egyszerűen megáll, belenéz a Tiszába, és érzi, hogy tényleg ősz lett. Ezt a pillanatot mutatjuk meg a videón.