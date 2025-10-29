október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

46 perce

Sokkoló részletek derültek ki a szelevényi gázrobbanás ügyében – megkezdődött a tárgyalás

Címkék#élet#Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány#vihar#menhely#martfűi lse

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefolgaló: bíróság elé állt a szelevényi gázrobbantás vádlottja
Fotó: Rózsa Róbert

Saját gyerekével akart felrobbanni az édesanya – a szelevényi ügy bíróság elé került

Felkavaró ügyben tartottak előkészítő ülést kedden, a szolnoki bíróságon. A törvényszék elé állt a szelevényi gázrobbanás kapcsán megvádolt asszony. Eldőlt az is, hogy az esetet a nyilvánosság kizárásával tárgyalják.

Nem elég a pénz: szigorú feltételekhez kötik a beköltözést Jászladányon

190328_Darabolos gyilok Jaszladany
Fotó: Purger Tamas

Egyre több településen kötik feltételekhez a beköltözést. Jászladány is lépett. A képviselő-testület elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet, mely november elsejétől lép hatályba. Mutatjuk, milyen intézkedéseket hoztak a közösségi értékek megőrzése, a spekulatív célú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a helyi önazonosság védelme érdekében.

A vihar tombolt, ők pedig magukra maradtak a dobozban – pár percen múlt az életük

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány bejárata
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujába helyezett box 
Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

A hétvégén az ország számos pontján viharos időjárás tombolt, amely alól Szolnok sem volt kivétel. Szombat este feltámadt a szél, és heves eső zúdult a városra. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai azonnal a menhelyre siettek, hiszen több kutyájuk is retteg a vihar hangjaitól. Amit azonban a bejáratnál találtak, arra egyáltalán nem számítottak.

Ne hagyjuk őrizetlenül a mécsest! – fontos tanácsok az ünnepi megemlékezéshez

LUS_IMG_5077
Fotó: Kallus György

A katasztrófavédelem számos esetre felhívta a figyelmet, amelyek közül többnek magától értetődőnek kellene lennie.

Méltó ellenfele volt a címvédő Paksnak a Martfű – videóval

Girsik Áron (labdával) góljával még vezetett a Karcagi SC a Csákvár ellen
Fotó: Nagy Balázs

Méltó ellenfele volt a címvédő Paksnak a Martfű – videóval

Ismét sikerült megszorongatnia a Paksot vármegyénk egyik csapatának. A Magyar Kupa negyedik fordulójában ugyanis a Martfűi LSE a szünetben még döntetlenre állt címvédő ellen, a második játékrészben azonban kijött a különbség a két csapat között, Bognár György együttese pedig megérdemelten jutott tovább.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu