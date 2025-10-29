Sokkoló részletek derültek ki a szelevényi gázrobbanás ügyében – megkezdődött a tárgyalás

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Fotó: Rózsa Róbert

Saját gyerekével akart felrobbanni az édesanya – a szelevényi ügy bíróság elé került

Felkavaró ügyben tartottak előkészítő ülést kedden, a szolnoki bíróságon. A törvényszék elé állt a szelevényi gázrobbanás kapcsán megvádolt asszony. Eldőlt az is, hogy az esetet a nyilvánosság kizárásával tárgyalják.

Nem elég a pénz: szigorú feltételekhez kötik a beköltözést Jászladányon

Fotó: Purger Tamas

Egyre több településen kötik feltételekhez a beköltözést. Jászladány is lépett. A képviselő-testület elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet, mely november elsejétől lép hatályba. Mutatjuk, milyen intézkedéseket hoztak a közösségi értékek megőrzése, a spekulatív célú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a helyi önazonosság védelme érdekében.

A vihar tombolt, ők pedig magukra maradtak a dobozban – pár percen múlt az életük

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány kapujába helyezett box

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

A hétvégén az ország számos pontján viharos időjárás tombolt, amely alól Szolnok sem volt kivétel. Szombat este feltámadt a szél, és heves eső zúdult a városra. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai azonnal a menhelyre siettek, hiszen több kutyájuk is retteg a vihar hangjaitól. Amit azonban a bejáratnál találtak, arra egyáltalán nem számítottak.

Ne hagyjuk őrizetlenül a mécsest! – fontos tanácsok az ünnepi megemlékezéshez

Fotó: Kallus György

A katasztrófavédelem számos esetre felhívta a figyelmet, amelyek közül többnek magától értetődőnek kellene lennie.

Girsik Áron (labdával) góljával még vezetett a Karcagi SC a Csákvár ellen

Fotó: Nagy Balázs

Méltó ellenfele volt a címvédő Paksnak a Martfű – videóval

Ismét sikerült megszorongatnia a Paksot vármegyénk egyik csapatának. A Magyar Kupa negyedik fordulójában ugyanis a Martfűi LSE a szünetben még döntetlenre állt címvédő ellen, a második játékrészben azonban kijött a különbség a két csapat között, Bognár György együttese pedig megérdemelten jutott tovább.