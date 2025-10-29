1 órája
Sokkoló részletek derültek ki a szelevényi gázrobbanás ügyében – megkezdődött a tárgyalás
Saját gyerekével akart felrobbanni az édesanya – a szelevényi ügy bíróság elé került
Felkavaró ügyben tartottak előkészítő ülést kedden, a szolnoki bíróságon. A törvényszék elé állt a szelevényi gázrobbanás kapcsán megvádolt asszony. Eldőlt az is, hogy az esetet a nyilvánosság kizárásával tárgyalják.
Nem elég a pénz: szigorú feltételekhez kötik a beköltözést Jászladányon
Egyre több településen kötik feltételekhez a beköltözést. Jászladány is lépett. A képviselő-testület elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet, mely november elsejétől lép hatályba. Mutatjuk, milyen intézkedéseket hoztak a közösségi értékek megőrzése, a spekulatív célú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a helyi önazonosság védelme érdekében.
A vihar tombolt, ők pedig magukra maradtak a dobozban – pár percen múlt az életük
A hétvégén az ország számos pontján viharos időjárás tombolt, amely alól Szolnok sem volt kivétel. Szombat este feltámadt a szél, és heves eső zúdult a városra. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai azonnal a menhelyre siettek, hiszen több kutyájuk is retteg a vihar hangjaitól. Amit azonban a bejáratnál találtak, arra egyáltalán nem számítottak.
Ne hagyjuk őrizetlenül a mécsest! – fontos tanácsok az ünnepi megemlékezéshez
A katasztrófavédelem számos esetre felhívta a figyelmet, amelyek közül többnek magától értetődőnek kellene lennie.
Méltó ellenfele volt a címvédő Paksnak a Martfű – videóval
Ismét sikerült megszorongatnia a Paksot vármegyénk egyik csapatának. A Magyar Kupa negyedik fordulójában ugyanis a Martfűi LSE a szünetben még döntetlenre állt címvédő ellen, a második játékrészben azonban kijött a különbség a két csapat között, Bognár György együttese pedig megérdemelten jutott tovább.