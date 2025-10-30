1 órája
Tiszafüreden megépült az ország egyik legszebb óvodája – az államtitkár is csak ámult
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
A polgármester tisztázta: szó sincs összeomlásról a mezőtúri kórházban, ez történik valójában
Nincs könnyű helyzetben Szűcs Dániel polgármester. A mezőtúri kórház nehézségei hónapok óta érzékeny témaként köszönnek vissza a közösségi médiában, a polgármester a félreértések elkerülése végett összegezte az elmúlt időszak történéseit.
Heves vita robbant ki Szolnokon az akkuipari beruházások miatt – így szavazott a közgyűlés – galériával
Feszült hangulatú tanácskozáson van túl Szolnok képviselő-testülete. Györfi Mihály polgármester és frakciója az akkumulátoripari beruházások városból való kitiltását javasolta a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén. Noha az indítvány elbukott, a városvezető azt ígérte, a következő ülésen újra előveszik a témát.
Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen
Egy felmérés szerint a fodrászok látogatottsága a koronavírus sújtotta időket idézi. Egy 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló kutatás szerint frizura infláció zajlik napjainkban. Mit mondanak erről a szolnoki fodrászok? Valóban ekkora a baj?
Szomorú tragédia árnyékolja be ezt a napot, így emlékeztek a szovjet légitámadás áldozataira Jákóhalmán
A második világháború borzalmai nem kímélték a jászsági kistelepülést sem. 1944. október 30-án tragikus légitámadás érte Jászjákóhalmát. A szovjet hadsereg légi csapása kilenc ártatlan ember életét követelte. A borzalmas esemény 81. évfordulóján méltóságteljes megemlékezést tartottak a településen.
Még az államtitkár is meglepődött, mikor meglátta az új tiszafüredi óvodát – videóval, galériával
Megáldották szerdán a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda új épületét. A tiszafüredi katolikus óvoda 800 millió forintos támogatásból épült meg.