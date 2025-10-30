Tiszafüreden megépült az ország egyik legszebb óvodája – az államtitkár is csak ámult

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: sokan aggódva figyelik a Mezőtúri Kórház körüli helyzet alakulását – a polgármester összegezte az elmúlt időszak eredményeit.

Fotó: facebook.com / Herczeg Zsolt

A polgármester tisztázta: szó sincs összeomlásról a mezőtúri kórházban, ez történik valójában

Nincs könnyű helyzetben Szűcs Dániel polgármester. A mezőtúri kórház nehézségei hónapok óta érzékeny témaként köszönnek vissza a közösségi médiában, a polgármester a félreértések elkerülése végett összegezte az elmúlt időszak történéseit.

Heves vita robbant ki Szolnokon az akkuipari beruházások miatt – így szavazott a közgyűlés – galériával

Györfi Mihály polgármester és frakciótársai az akkumulátoripari beruházások ellehetetlenítését szerették volna megszavaztatni a szolnoki közgyűléssel

Fotó: Nagy Balázs

Feszült hangulatú tanácskozáson van túl Szolnok képviselő-testülete. Györfi Mihály polgármester és frakciója az akkumulátoripari beruházások városból való kitiltását javasolta a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén. Noha az indítvány elbukott, a városvezető azt ígérte, a következő ülésen újra előveszik a témát.

Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Egy felmérés szerint a fodrászok látogatottsága a koronavírus sújtotta időket idézi. Egy 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló kutatás szerint frizura infláció zajlik napjainkban. Mit mondanak erről a szolnoki fodrászok? Valóban ekkora a baj?

Szomorú tragédia árnyékolja be ezt a napot, így emlékeztek a szovjet légitámadás áldozataira Jákóhalmán

A második világháború borzalmai nem kímélték a jászsági kistelepülést sem. 1944. október 30-án tragikus légitámadás érte Jászjákóhalmát. A szovjet hadsereg légi csapása kilenc ártatlan ember életét követelte. A borzalmas esemény 81. évfordulóján méltóságteljes megemlékezést tartottak a településen.

Még az államtitkár is meglepődött, mikor meglátta az új tiszafüredi óvodát – videóval, galériával

Elkészült a tiszafüredi katolikus óvoda új épülete

Fotó: Nagy Balázs

Megáldották szerdán a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda új épületét. A tiszafüredi katolikus óvoda 800 millió forintos támogatásból épült meg.