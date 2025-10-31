41 perce
Döbbenetes jelenet Szolnok belvárosában: rolleresre támadt egy férfi
„Gyere nekem!” – ezzel a kiáltással lökte fel egy ismeretlen férfi a rollerező fiút Szolnok belvárosában, majd a Baross utca irányába távozott. A rolleres baleset Szolnokon a Szapáry út és a Baross utca kereszteződésénél történt október 7-én, 14:40-kor. A rendőrség tanúk jelentkezését kéri a férfi azonosításához.
Akkuipar szolnoki kitiltása: a Fidesz szerint értelmetlen javaslatot kaptak, az ellenzék a szakmai érveket hiányolja
Györfi Mihály polgármester szerint a Fidesz nem hozott fel szakmai érvet az akkumulátoripari beruházásokat a várostól távol tartó határozati javaslat ellen, a kormánypárti képviselőcsoport szerint viszont az előterjesztés értelmetlen és szükségtelen volt. A városvezető és a kormánypárti frakció is értékelte a csütörtöki szolnoki közgyűlést.
Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket
Jól öltözött páros járja Öcsöd utcáit. A házalók egészségmegőrző termékek eladásával próbálnak bejutni az otthonokba. A polgármester azonnal figyelmeztetést adott ki, és a családtagok segítségét is kéri.
Hemzsegnek a patkányok Martfűn, így próbálják megfékezni az inváziót
Martfűn egyre aggasztóbb a patkányok jelenléte, különösen a csatornarendszerek környékén. A rágcsálók visszaszorítása érdekében átfogó patkányirtás indult a településen.
Rettegés lett úrrá Szandaszőlősön, ijesztő alakok lepték el a főteret
Ahogy leszállt az est, a szandaszőlősi Lengyel Antal teret ijesztő alakok lépték el. Szellemek zombik, boszorkák gyülekeztek, hogy közösen ünnepeljék a rémisztgetés estéjét, és nagyot buliznak az idei Töklámpás party-n.