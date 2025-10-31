Döbbenetes jelenet Szolnok belvárosában: rolleresre támadt egy férfi

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

A képen látható férfi azonosításához kér segítséget a rendőrség.

Forrás: Police.hu

„Gyere nekem!” – kiabálta a rolleresnek, most a rendőrök keresik – videóval

„Gyere nekem!” – ezzel a kiáltással lökte fel egy ismeretlen férfi a rollerező fiút Szolnok belvárosában, majd a Baross utca irányába távozott. A rolleres baleset Szolnokon a Szapáry út és a Baross utca kereszteződésénél történt október 7-én, 14:40-kor. A rendőrség tanúk jelentkezését kéri a férfi azonosításához.

Akkuipar szolnoki kitiltása: a Fidesz szerint értelmetlen javaslatot kaptak, az ellenzék a szakmai érveket hiányolja

Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzék értelmetlen, szükségtelen javaslatot hozott be a szolnoki közgyűlés pénteki ülésére

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Györfi Mihály polgármester szerint a Fidesz nem hozott fel szakmai érvet az akkumulátoripari beruházásokat a várostól távol tartó határozati javaslat ellen, a kormánypárti képviselőcsoport szerint viszont az előterjesztés értelmetlen és szükségtelen volt. A városvezető és a kormánypárti frakció is értékelte a csütörtöki szolnoki közgyűlést.

Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket

Házalók próbálnak idős embereket megtéveszteni Öcsödön. A polgármester figyelmezteti a lakosságot

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Jól öltözött páros járja Öcsöd utcáit. A házalók egészségmegőrző termékek eladásával próbálnak bejutni az otthonokba. A polgármester azonnal figyelmeztetést adott ki, és a családtagok segítségét is kéri.

Hemzsegnek a patkányok Martfűn, így próbálják megfékezni az inváziót

Összefogás a rágcsálók ellen, sikeresen zajlik a patkányirtás Martfűn

Fotó: Pesti József

Martfűn egyre aggasztóbb a patkányok jelenléte, különösen a csatornarendszerek környékén. A rágcsálók visszaszorítása érdekében átfogó patkányirtás indult a településen.

Rettegés lett úrrá Szandaszőlősön, ijesztő alakok lepték el a főteret

Negyedi alkalommal rendezték meg idén a hagyománynak számító Töklámpás party-t

Fotó: Nagy Balázs

Ahogy leszállt az est, a szandaszőlősi Lengyel Antal teret ijesztő alakok lépték el. Szellemek zombik, boszorkák gyülekeztek, hogy közösen ünnepeljék a rémisztgetés estéjét, és nagyot buliznak az idei Töklámpás party-n.