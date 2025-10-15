2 órája
Drámai felvételek Szolnokon: a karambolban szinte megsemmisült az autó
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Sokkoló fotók érkeztek a szolnoki baleset helyszínéről, teljesen összetört az autó
Egy rakomány nélküli teherautó és egy személyautó ütközött össze szerdán reggel Szolnokon. Az autó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott – durva fotók érkeztek a helyszínről.
Nem hiszi el, hol próbált meg elbújni a rendőrök elől a körözött férfi – videón a kabaréba illő eset
Nem sikerült a rejtőzködési kísérlet, a bevetési egység lecsapott egy körözött fiatalemberre Jászfényszarun. Azt hitte, átverheti a kommandósokat, de szembe jött a valóság: olyan helyen próbált meg elbújni, ami még a B-kategóriás akciófilmekben sem jön be...
Trabach János tíz éve döntést hozott, mára a Tiszazug egyik meghatározó alakjává vált
Tíz éve döntött úgy, hogy megmenti a családi szőlészetet, azóta a tiszazugi borászat egyik meghatározó alakja lett. A szőlőtermesztés már életforma Trabach János számára.
Újabb program indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére – Szolnokon jelentették be a részleteket
Új esély a fiataloknak. A szakképző intézmények és az általános iskolák közös pilotprogramja kézen fogja a hátrányos helyzetű általános iskolásokat, hogy új motivációt adjon a továbbtanuláshoz. A Toppantó Program célja, hogy időben megelőzze a hetedik-nyolcadikosok korosztályának lemorzsolódását.
Kigyulladt egy lakóház Törökszentmiklósnál, több tűzoltóautó is a helyszínre érkezett
Egy külterületi tanya egyik szobájából indultak ki a lángok.
Brutális karambol Jászberénynél, feszítővágóval mentették ki a sofőröket
Súlyos baleset történt kedden reggel a 31-es főúton, Jászberény térségében. Két autó ütközött össze, mindkét sofőr a járművekbe szorult.
Mici néni meghódítja a Szigligeti közönségét is – fotókat és videót is hoztunk a próbáról
Rövid időn belül immáron a második premierre készül a Szolnoki Szigligeti Színház. A nemrégen bemutatott Cyrano de Bergerac romantikus drámát követően Hámos György és Ruttkay Zsófia által jegyzett Mici néni két élete című zenés vígjátékot állította színpadra a rendező Lendvai Zoltán.