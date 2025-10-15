október 15., szerda

Drámai felvételek Szolnokon: a karambolban szinte megsemmisült az autó

Sokkoló fotók érkeztek a szolnoki baleset helyszínéről, teljesen összetört az autó

Egy rakomány nélküli teherautó és egy személyautó ütközött össze szerdán reggel Szolnokon. Az autó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott – durva fotók érkeztek a helyszínről.

Nem hiszi el, hol próbált meg elbújni a rendőrök elől a körözött férfi – videón a kabaréba illő eset

Egy egész egység érkezett a férfi elfogására, a kapun belépve azonban még nem sejtették, mi vár rájuk a házban...
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Nem sikerült a rejtőzködési kísérlet, a bevetési egység lecsapott egy körözött fiatalemberre Jászfényszarun. Azt hitte, átverheti a kommandósokat, de szembe jött a valóság: olyan helyen próbált meg elbújni, ami még a B-kategóriás akciófilmekben sem jön be...

Trabach János tíz éve döntést hozott, mára a Tiszazug egyik meghatározó alakjává vált

A szőlőtermesztést ma már modern gépek segítségével történik. A részletekről Trabach János mesélt hírportálunknak
Fotó: Mészáros János

Tíz éve döntött úgy, hogy megmenti a családi szőlészetet, azóta a tiszazugi borászat egyik meghatározó alakja lett. A szőlőtermesztés már életforma Trabach János számára.

Újabb program indult el az iskolai lemorzsolódás megelőzésére – Szolnokon jelentették be a részleteket

A Toppantó Program részleteiről és jelentőségéről beszél Varga-Bajusz Veronika és Szilvás Ágnes a "dobbantósok" termében. 
Fotó: Nagy Balázs

Új esély a fiataloknak. A szakképző intézmények és az általános iskolák közös pilotprogramja kézen fogja a hátrányos helyzetű általános iskolásokat, hogy új motivációt adjon a továbbtanuláshoz. A Toppantó Program célja, hogy időben megelőzze a hetedik-nyolcadikosok korosztályának lemorzsolódását.

Kigyulladt egy lakóház Törökszentmiklósnál, több tűzoltóautó is a helyszínre érkezett

A tűzoltók megfékezték a tetőszerkezetre átterjedt lángokat
Fotó: Törökszentmiklós ÖTP

Egy külterületi tanya egyik szobájából indultak ki a lángok.

Brutális karambol Jászberénynél, feszítővágóval mentették ki a sofőröket

Mindkét sofőrt feszítővágóval szabadították ki a járművekből
Forrás: Jászberényi HTP

Súlyos baleset történt kedden reggel a 31-es főúton, Jászberény térségében. Két autó ütközött össze, mindkét sofőr a járművekbe szorult.

Mici néni meghódítja a Szigligeti közönségét is – fotókat és videót is hoztunk a próbáról

Mici néni szerepében Gombos Judit
Fotó: Nagy Balázs

Rövid időn belül immáron a második premierre készül a Szolnoki Szigligeti Színház. A nemrégen bemutatott Cyrano de Bergerac romantikus drámát követően Hámos György és Ruttkay Zsófia által jegyzett Mici néni két élete című zenés vígjátékot állította színpadra a rendező Lendvai Zoltán.

 

 

