Változik a parkolási rend Szolnokon – mutatjuk, mikor parkolhatunk ingyen

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Változik a parkolás Szolnokon, ezeken a napokon tehetjük meg díjmentesen

Fotó: Huszár Márk

Ünnepnap, áthelyezett munkanap, hosszú hétvége. Ezek némileg átírják a parkolási rendet októberben és a szolgáltató ügyfélfogadási rendje is változik. Mutatjuk, hogyan alakul az elkövetkező időszakban a parkolás Szolnokon.

Választási csalás Tiszaburán? Felvételek mutattak be, megsemmisítették az eredményt

Megsemmisítették hétfőn Tiszabura időközi válaszátási eredményét. November 2-án újra az urnákhoz járulhat a falu

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Új Néplap archívum

Az egyik polgármesterjelölt egy rakás hang- és videófelvételt mutatott be a választási szervnek, mint a választási csalásról szóló bizonyítékok. A bizottság döntött is: Tiszabura időközi választási eredményét megsemmisítették, és új szavazást rendeltek el.

Megnézték, hogyan működik a hulladékfeldolgozás az NHSZ szolnoki válogatóüzemében

Dr. Raisz Anikó Szolnokon: az államtitkárt az NHSZ cégvezetői vezették körbe az Újszászi úti válogatóüzemben

Fotó: Nagy Balázs

A szelektív hulladékgazdálkodási rendszer működését tekintette meg az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára a vármegyeszékhelyen. Dr. Raisz Anikó szolnoki látogatása során környezetvédelmi versenyeken eredményesen szereplő diákokkal is találkozott.

Tragédia az M4-esen: halálra gázoltak egy 20 éves férfit, megrázó részletek derültek ki

Egy fiatal férfit halálra gázolták az M4-esen, amikor kiszállt az autójából

Forrás: tenyek.hu

Súlyos baleset bénította az M4-es autópályát. A helyszínen halálos gázolás történt, miután egy fiatal férfi kiszállt a sérült autójából, és elütötték Üllő közelében.

Megvannak az első JATE-díjasok: orvos, vegyész és irodalomtörténész kapta Karikó Katalin elismerését

A JATE-díj testületének elnöke a kitüntetést alapító Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikus, aki Philadelphiából online hirdette ki az első díjazottakat. Fotó: Török János

Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus tavaly bejelentette: a díjjal járó 500 ezer dolláros összeget alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek adományozza, és létrehozza a JATE-díjat. Az elismerés a kiválóságot, az alázatot és az emberséget díjazza – most kihirdették az első kitüntetetteket is.

Micsoda siker! Díjakkal érkeztek haza Nagykállóról a fiatal néptáncosok

a Tallinnka tagjai Nagykállón A tallinnkás gyermekek meghódították Nagykállót is a Kállai Kettős Néptáncfesztiválon Fotó: Jordán Szilvia / Forrás: Jaczkó Xénia Facebook-oldala

Október elején került sor az idei évtől „újragondolt” Kállai Kettős Néptáncfesztiválra, illetve Gyermek és Ifjúsági Tehetséggondozó Néptánctalálkozóra a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállón. A kétnapos rendezvényre az évek óta kiemelt nívódíjas együttesek kapnak meghívást, így jutott el a fesztiválra a szolnoki Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes is.