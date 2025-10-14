20 perce
Változik a parkolási rend Szolnokon – mutatjuk, mikor parkolhatunk ingyen
Változik a parkolás Szolnokon, ezeken a napokon tehetjük meg díjmentesen
Ünnepnap, áthelyezett munkanap, hosszú hétvége. Ezek némileg átírják a parkolási rendet októberben és a szolgáltató ügyfélfogadási rendje is változik. Mutatjuk, hogyan alakul az elkövetkező időszakban a parkolás Szolnokon.
Választási csalás Tiszaburán? Felvételek mutattak be, megsemmisítették az eredményt
Az egyik polgármesterjelölt egy rakás hang- és videófelvételt mutatott be a választási szervnek, mint a választási csalásról szóló bizonyítékok. A bizottság döntött is: Tiszabura időközi választási eredményét megsemmisítették, és új szavazást rendeltek el.
Megnézték, hogyan működik a hulladékfeldolgozás az NHSZ szolnoki válogatóüzemében
A szelektív hulladékgazdálkodási rendszer működését tekintette meg az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára a vármegyeszékhelyen. Dr. Raisz Anikó szolnoki látogatása során környezetvédelmi versenyeken eredményesen szereplő diákokkal is találkozott.
Tragédia az M4-esen: halálra gázoltak egy 20 éves férfit, megrázó részletek derültek ki
Súlyos baleset bénította az M4-es autópályát. A helyszínen halálos gázolás történt, miután egy fiatal férfi kiszállt a sérült autójából, és elütötték Üllő közelében.
Megvannak az első JATE-díjasok: orvos, vegyész és irodalomtörténész kapta Karikó Katalin elismerését
Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus tavaly bejelentette: a díjjal járó 500 ezer dolláros összeget alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek adományozza, és létrehozza a JATE-díjat. Az elismerés a kiválóságot, az alázatot és az emberséget díjazza – most kihirdették az első kitüntetetteket is.
Micsoda siker! Díjakkal érkeztek haza Nagykállóról a fiatal néptáncosok
Október elején került sor az idei évtől „újragondolt” Kállai Kettős Néptáncfesztiválra, illetve Gyermek és Ifjúsági Tehetséggondozó Néptánctalálkozóra a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállón. A kétnapos rendezvényre az évek óta kiemelt nívódíjas együttesek kapnak meghívást, így jutott el a fesztiválra a szolnoki Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes is.