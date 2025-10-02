2 órája
Berobbant a vírusszezon: íme, néhány valóban működő tipp, hogyan kerülje el a bajt!
Az iskolakezdéssel együtt megérkezett a vírusos időszak is. Míg augusztusban még viszonylag kevesen küzdöttek különféle fertőzésekkel, az őszi betegségek miatt most közel négyszer annyi gyermeknek kell a háziorvoshoz menni. Mutatjuk, hogyan vegye fel a harcot a különböző vírusokkal!
Felső légúti fertőzésekkel, megfázásos tünetekkel és hányós-hasmenős vírussal támad az ősz: egyre több a hiányzó az iskolákban és ezzel együtt egyre több a várakozó a rendelőkben. Az őszi betegségek kapcsán dr. Baunok Ágnes gyermekorvost kérdeztük arról, mire készüljünk és hogyan segítsünk elkerülni, vagy könnyebben átvészelni a nyavalyákat.
Őszi betegségek „tizedelik” az osztályokat
A rutinos szülőket már nem éri váratlanul, hogy a nyári szünet után a közösségbe visszakerülve és a változékony időjárásra reagálva egymás után betegszenek meg a gyerekek.
A leggyakoribb panaszok közé tartozik a torokfájás, a köhögés és a bedugult orr, de sok gyereknél a hányással, hasmenéssel járó vírusfertőzés is jelentkezik. Naponta 40-60 gyereket látunk el, ez majdnem négyszer annyi mint amit nyár végén tapasztaltunk
– mondta lapunknak Baunok Ágnes.
Az orvos szerint az iskolakezdés minden évben nagy lökést ad a fertőzések terjedésének, hiszen a közösségekben könnyen átadják egymásnak a kórokozókat a gyerekek. Emiatt a gyermekorvos határozottan kéri a szülőket, hogy amíg a gyermek tünetei nem múlnak el teljesen, semmiképpen ne engedjék vissza az iskolába vagy óvodába. Ha egy gyerek félbetegen közösségbe megy, azzal nemcsak a társait fertőzi meg, hanem saját gyógyulását is hátráltatja.
Mit tehetünk otthon ha beteg a gyerek?
Mivel a mostani fertőzések többsége vírusos eredetű, antibiotikum szedése nem segít, sőt, kifejezetten kerülendő. Helyette a következőket javasolják a gyermekorvosok, amivel megelőzhetjük az őszi betegségeket, vagy segíthetünk enyhíteni a tüneteket:
- kézmosás – úton útfélen összeszedhetjük a vírusokat, ezért ilyen időszakban kiemelten fontos a higiénia és a fertőtlenítő kézmosás;
- sok pihenés, fekvés – a szervezetnek idő kell a regenerálódáshoz, most a bekuckózós olvasgatásnak, tévézésnek van itt az ideje;
- vitaminpótlás – különösen a C-vitamin és a D-vitamin segíthet az immunrendszer támogatásában, akár természetes formában is beviheti;
- orrtisztítás, orrspray, orrjáratmosás – megkönnyíti a légzést és csökkenti a szövődmények kockázatát;
- arcmelegítés – például gyógyvizes, vagy meleg gőzös inhalálás enyhítheti a panaszokat;
- bőséges folyadékfogyasztás – víz, tea, leves segít pótolni a folyadékot; ha a gyerkőc bírja a csípőset, itt remek „náthaűző” leveseket talál;
- hányás, hasmenés esetén – rehidratáló italokkal, só- és cukortartalmú oldatokkal pótoljuk az elveszített ásványi anyagokat;
- torokfájás ellen – a torokfertőtlenítő spray vagy szopogatós cukorka (sőt, már nyalóka is létezik a problémára), meleg italok, méz.
Amit mindenképpen kerüljünk!
Sokan hajlamosak egyből gyógyszerért kiáltani, de fontos, hogy ne adjunk antibiotikumot orvosi utasítás nélkül – ezek a szerek vírus ellen hatástalanok, és indokolatlan szedésükkel többet árthatunk, mint használunk.
Persze nem jó, ha a gyerek sokáig kiesik az edzésből, iskolából, de most a pihenésé a főszerep – ne terheljük a csemetét iskolával, sporttal, amíg lábadozik.
Az is fontos, hogy ha már vannak észlelhető tünetek, ne vegyük őket félvállról! Egy kezeletlen megfázás ugyanis könnyen középfülgyulladáshoz vagy hörghuruthoz vezethet, ami már erősebb gyógyszeres kezelést igényelhet és komolyabb fájdalmakat is okoz.
Várhatóan még erősödik a hullám
Az orvosok szerint a következő hetekben tovább nőhet a megbetegedések száma, hiszen az időjárás is egyre inkább a vírusoknak kedvez. Ezért különösen fontos, hogy a szülők odafigyeljenek a gyerekekre, amennyire lehet figyeljenek a megelőzésre és ha már beütött a baj, akkor gyógyulásig biztosítsák számukra a pihenést. És mivel ilyenkor gyakran a szülők sem ússzák meg a betegséget, fontos, hogy ők is vigyázzanak magukra.
