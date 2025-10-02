Berobbant a vírusszezon: íme, néhány valóban működő tipp, hogyan kerülje el a bajt!

Felső légúti fertőzésekkel, megfázásos tünetekkel és hányós-hasmenős vírussal támad az ősz: egyre több a hiányzó az iskolákban és ezzel együtt egyre több a várakozó a rendelőkben. Az őszi betegségek kapcsán dr. Baunok Ágnes gyermekorvost kérdeztük arról, mire készüljünk és hogyan segítsünk elkerülni, vagy könnyebben átvészelni a nyavalyákat.

Az őszi betegségek egy része megfelelő immunerősítéssel és odafigyeléssel megelőzhető. De ha már beütött a baj, vannak rá jó házi praktikák

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

Őszi betegségek „tizedelik” az osztályokat

A rutinos szülőket már nem éri váratlanul, hogy a nyári szünet után a közösségbe visszakerülve és a változékony időjárásra reagálva egymás után betegszenek meg a gyerekek.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a torokfájás, a köhögés és a bedugult orr, de sok gyereknél a hányással, hasmenéssel járó vírusfertőzés is jelentkezik. Naponta 40-60 gyereket látunk el, ez majdnem négyszer annyi mint amit nyár végén tapasztaltunk

– mondta lapunknak Baunok Ágnes.

Az orvos szerint az iskolakezdés minden évben nagy lökést ad a fertőzések terjedésének, hiszen a közösségekben könnyen átadják egymásnak a kórokozókat a gyerekek. Emiatt a gyermekorvos határozottan kéri a szülőket, hogy amíg a gyermek tünetei nem múlnak el teljesen, semmiképpen ne engedjék vissza az iskolába vagy óvodába. Ha egy gyerek félbetegen közösségbe megy, azzal nemcsak a társait fertőzi meg, hanem saját gyógyulását is hátráltatja.

Mit tehetünk otthon ha beteg a gyerek?

Mivel a mostani fertőzések többsége vírusos eredetű, antibiotikum szedése nem segít, sőt, kifejezetten kerülendő. Helyette a következőket javasolják a gyermekorvosok, amivel megelőzhetjük az őszi betegségeket, vagy segíthetünk enyhíteni a tüneteket:

kézmosás – úton útfélen összeszedhetjük a vírusokat, ezért ilyen időszakban kiemelten fontos a higiénia és a fertőtlenítő kézmosás;

sok pihenés, fekvés – a szervezetnek idő kell a regenerálódáshoz, most a bekuckózós olvasgatásnak, tévézésnek van itt az ideje;

vitaminpótlás – különösen a C-vitamin és a D-vitamin segíthet az immunrendszer támogatásában, akár természetes formában is beviheti;

orrtisztítás, orrspray, orrjáratmosás – megkönnyíti a légzést és csökkenti a szövődmények kockázatát;

arcmelegítés – például gyógyvizes, vagy meleg gőzös inhalálás enyhítheti a panaszokat;

bőséges folyadékfogyasztás – víz, tea, leves segít pótolni a folyadékot; ha a gyerkőc bírja a csípőset, itt remek „náthaűző” leveseket talál;

hányás, hasmenés esetén – rehidratáló italokkal, só- és cukortartalmú oldatokkal pótoljuk az elveszített ásványi anyagokat;

torokfájás ellen – a torokfertőtlenítő spray vagy szopogatós cukorka (sőt, már nyalóka is létezik a problémára), meleg italok, méz.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Amit mindenképpen kerüljünk!

Sokan hajlamosak egyből gyógyszerért kiáltani, de fontos, hogy ne adjunk antibiotikumot orvosi utasítás nélkül – ezek a szerek vírus ellen hatástalanok, és indokolatlan szedésükkel többet árthatunk, mint használunk.