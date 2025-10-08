október 8., szerda

A szolnoki lomtalanítás számai mindenkit megleptek, megszólalt az NHSZ

Harminc jármű, azokon közel száz munkatárs. Ekkora stáb dolgozott az elmúlt két hétvégén azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák. Az őszi lomtalanítás tapasztalataival kapcsolatban a szolgáltató azt is elárulta, mennyi lom került az utcákra idén.

Rimóczi Ágnes

Kevesebb hulladék, tudatosabb közösség – így összegezte a 2025-ös szolnoki őszi lomtalanítást NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. A szolgáltató közreadta az akció részleteit, mutatjuk, mik a tapasztalatok.

őszi lomtalanítás Szolnokon
Őszi lomtalanítás Szolnokon: harminc jármű, azokon közel száz munkatárs dolgozott az elmúlt két hétvégén azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák
Fotó: Nagy Balázs / Archív

A 2025-ös őszi lomtalanítás eredményei azt mutatják, hogy Szolnok lakói egyre környezettudatosabban élnek: az előző évekhez képest jelentősen csökkent a kihelyezett lom mennyisége. Az akcióról, mely szeptember 27-én, valamint október 4-én valósult meg, a szolgáltató közölt adatokat.

Őszi lomtalanítás számokban

– A két nap során 30 jármű és közel 100 munkatárs dolgozott azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák. Összesen 551 tonna lom gyűlt össze, ami 25 százalékos csökkenést jelent a 2024-es 748 tonnához képest. Míg 2023-ban még 840 tonna hulladékot szállítottak el, addig az elmúlt két évben közel 300 tonnával mérséklődött a begyűjtött mennyiség – számolt be az NHSZ Szolnok sajtószóvivője.

Molnár Lajos hangsúlyozta: ebben nincs benne az illegálisan kihelyezett hulladékok mennyisége, amit még jelenleg is gyűjtenek kollégáik.

Szemléletváltás és tudatosság

– A visszaesés mögött egyértelmű szemléletváltás áll: egyre többen döntenek a tudatos hulladékkezelés, az újrahasználat vagy a hulladékudvarok igénybevétele mellett. A lomtalanítás így már nem csupán a nagytakarítás időszaka, hanem egyfajta tükör is, amely megmutatja, mennyire felelősen bánnak a lakók a környezettel és az erőforrásaikkal – vonta le a következtetéseket a szóvivő.

Hozzátette: az NHSZ Szolnok ezúton is köszönetet mond minden szolnoki lakosnak a szabályos kihelyezésért, az együttműködésért és a környezettudatos hozzáállásért.

A közös cél továbbra is az, hogy Szolnok tisztább, rendezettebb és élhetőbb város legyen mindannyiunk számára.

Lomtalanítás Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

Ami nem odavaló, az illegális

– Fontos kiemelni, hogy az akció során előfordultak olyan esetek is, amikor a lakosok nem elszállítható lomokat helyeztek ki. Ezek az esetek illegális hulladéklerakásnak minősülnek – hangsúlyozta Molnár Lajos. Rámutatott: az ilyen hulladék elszállítását már nem a lomtalanítás keretében, hanem az önkormányzat megrendelésére végzik el, az önkormányzat költségére.

 

