A szolnoki lomtalanítás számai mindenkit megleptek, megszólalt az NHSZ
Harminc jármű, azokon közel száz munkatárs. Ekkora stáb dolgozott az elmúlt két hétvégén azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák. Az őszi lomtalanítás tapasztalataival kapcsolatban a szolgáltató azt is elárulta, mennyi lom került az utcákra idén.
Kevesebb hulladék, tudatosabb közösség – így összegezte a 2025-ös szolnoki őszi lomtalanítást NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. A szolgáltató közreadta az akció részleteit, mutatjuk, mik a tapasztalatok.
A 2025-ös őszi lomtalanítás eredményei azt mutatják, hogy Szolnok lakói egyre környezettudatosabban élnek: az előző évekhez képest jelentősen csökkent a kihelyezett lom mennyisége. Az akcióról, mely szeptember 27-én, valamint október 4-én valósult meg, a szolgáltató közölt adatokat.
Őszi lomtalanítás számokban
– A két nap során 30 jármű és közel 100 munkatárs dolgozott azon, hogy a lakosság által kihelyezett hulladékot elszállítsák. Összesen 551 tonna lom gyűlt össze, ami 25 százalékos csökkenést jelent a 2024-es 748 tonnához képest. Míg 2023-ban még 840 tonna hulladékot szállítottak el, addig az elmúlt két évben közel 300 tonnával mérséklődött a begyűjtött mennyiség – számolt be az NHSZ Szolnok sajtószóvivője.
Molnár Lajos hangsúlyozta: ebben nincs benne az illegálisan kihelyezett hulladékok mennyisége, amit még jelenleg is gyűjtenek kollégáik.
Szemléletváltás és tudatosság
– A visszaesés mögött egyértelmű szemléletváltás áll: egyre többen döntenek a tudatos hulladékkezelés, az újrahasználat vagy a hulladékudvarok igénybevétele mellett. A lomtalanítás így már nem csupán a nagytakarítás időszaka, hanem egyfajta tükör is, amely megmutatja, mennyire felelősen bánnak a lakók a környezettel és az erőforrásaikkal – vonta le a következtetéseket a szóvivő.
Hozzátette: az NHSZ Szolnok ezúton is köszönetet mond minden szolnoki lakosnak a szabályos kihelyezésért, az együttműködésért és a környezettudatos hozzáállásért.
A közös cél továbbra is az, hogy Szolnok tisztább, rendezettebb és élhetőbb város legyen mindannyiunk számára.
Lomtalanítás SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Ami nem odavaló, az illegális
– Fontos kiemelni, hogy az akció során előfordultak olyan esetek is, amikor a lakosok nem elszállítható lomokat helyeztek ki. Ezek az esetek illegális hulladéklerakásnak minősülnek – hangsúlyozta Molnár Lajos. Rámutatott: az ilyen hulladék elszállítását már nem a lomtalanítás keretében, hanem az önkormányzat megrendelésére végzik el, az önkormányzat költségére.
