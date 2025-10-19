október 19., vasárnap

Nándor névnap

Gyermekmosolyok

4 órája

Őszi csodaország lett a Szivárvány Óvoda – így mulattak Abony legkisebbjei

Címkék#rendezvény#Szivárvány Óvoda#mulatság#intézmény

A hagyományokhoz híven idén is egy vidám programnak adott otthont a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abonyban. Az őszi mulatságra a városvezetés is ellátogatott, ahol a település legapróbb lakosainak kínált az intézmény hasznos elfoglaltságokat.

Nyitrai Fanni

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, október 15-én adott otthont a város egyik óvodája az őszi mulatságnak, amely helyszínét az évszakhoz hű díszek tettek még varázslatosabbá a gyermekek számára. A hangulatos programra a képviselő-testület is ellátogatott.

őszi mulatságnak adott otthont az abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Az őszi mulatságra a városvezetés is ellátogatott
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Az őszi mulatság idén is hasznos programokat kínált a gyermekek számára

Abony polgármestere elmondta, hogy nagy örömmel tett eleget a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde meghívásának, és látogatott el képviselőtársaival az intézménybe. A gyermekek számára az óvónők és dadusok számtalan hasznos programmal készültek, valamint tányérjaikra is szezonális őszi gyümölcsök kerülhettek. Kiderült, a hangulat egészen családiasra sikeredett.

őszi mulatság a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében
A mulatság helyszínét őszi dekoráció díszítette
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Picit családiasra is sikeredett ez a rendezvény, hiszen jómagam, Krupincza János és Vincze Antal képviselőtársam egyben nagypapaként is látogatott el a programra – fogalmazta meg a polgármester.

hasznos programok az őszi mulatságon
A szervezők hasznos foglalkozásokkal készültek a gyermekek számára
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

A városvezető külön kiemelte, hogy az intézmény csodálatos őszi pompában tündökölhetett, amely a dolgozók, szülők és Debreczeni-Bakos Melindának köszönhetően valósulhatott meg. A sikeres programhoz gratulációját fejezte ki a szervezőknek. 

