Őszi csodaország lett a Szivárvány Óvoda – így mulattak Abony legkisebbjei

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, október 15-én adott otthont a város egyik óvodája az őszi mulatságnak, amely helyszínét az évszakhoz hű díszek tettek még varázslatosabbá a gyermekek számára. A hangulatos programra a képviselő-testület is ellátogatott.

Az őszi mulatságra a városvezetés is ellátogatott

Az őszi mulatság idén is hasznos programokat kínált a gyermekek számára

Abony polgármestere elmondta, hogy nagy örömmel tett eleget a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde meghívásának, és látogatott el képviselőtársaival az intézménybe. A gyermekek számára az óvónők és dadusok számtalan hasznos programmal készültek, valamint tányérjaikra is szezonális őszi gyümölcsök kerülhettek. Kiderült, a hangulat egészen családiasra sikeredett.

A mulatság helyszínét őszi dekoráció díszítette

– Picit családiasra is sikeredett ez a rendezvény, hiszen jómagam, Krupincza János és Vincze Antal képviselőtársam egyben nagypapaként is látogatott el a programra – fogalmazta meg a polgármester.

A szervezők hasznos foglalkozásokkal készültek a gyermekek számára

A városvezető külön kiemelte, hogy az intézmény csodálatos őszi pompában tündökölhetett, amely a dolgozók, szülők és Debreczeni-Bakos Melindának köszönhetően valósulhatott meg. A sikeres programhoz gratulációját fejezte ki a szervezőknek.