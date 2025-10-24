október 24., péntek

NAV ellenőrzések

2 órája

Halloweeni lázban ég az adóhivatal is: vérfagyasztó bírságokat szabhatnak ki

Címkék#Halloween#NAV#revizor#szabály#bírság

Nem éri meg szabályt szegni Halloween és a Mindenszentek idején sem: az adórevizorok ebben az időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik. Az őszi NAV-ellenőrzések országszerte, így természereten a Jászkunságban is várhatóak.

Szoljon.hu

Őszi NAV-ellenőrzés indul országszerte. A revizorok ahogyan mindenhol, a térségünkben is kifejezetten figyelnek a halottak napi- és halloweeni termékekre, szolgáltatásokra. Aki nem tartja be a szabályokat és előírásokat, jócskán megrémülhet.

őszi NAV-ellenőrzés: halloweeni meglepetés
A Jászkunságban is indul az őszi NAV-ellenőrzés. Halloweeni termékek is górcső alá kerülnek
Fotó: Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Ezeket vizsgálják az őszi NAV-ellenőrzésen

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják a szezonális termékekkel kereskedő vállalkozásoknál – közölték Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékesei.

Tetemes lehet a kiszabott bírság

Az adóhatóság közleményéből kiderül, hogy ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat. Igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma.

Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozás üzletét is.

Szabályszegés esetén a kedvezmény is ugorhat

– Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét – részletezték a szakemberek.

Mint megtudtuk: a súlyosan mulasztók ráadásul még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

A tisztességes verseny érdekében is ellenőriznek

– A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek – emelték ki végül a hatóság illetékesei.

 

