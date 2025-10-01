Ilyen még nem volt: rekordhosszú lesz a közelgő őszi szünet – mutatjuk a pontos dátumokat!

A gyerekeket valószínűleg már az első iskolai napon az foglalkoztatta, ezekben a hetekben pedig már a szülők is nagyon várják, mikor lesz őszi szünet. Íme a dátum, lehet tervezgetni!

Közeledik az őszi szünet, amikor sokat kirándulhatunk a családdal

Türelem, közeledik az őszi szünet

Már csak három hét türelemre van szükség. A gyerekek örömére október 23-tól november 2-ig tart majd a pihenés, azaz ezúttal a korábbi években megszokott tíz naphoz képest rekordhosszú, tizenegy napos lesz az őszi szünet! Az utolsó tanítási nap október 22., szerda, az első pedig november 3., hétfő lesz.

Fontos információ, hogy a hosszú pihenést megelőzi egy ledolgozós, szombati iskolai nap. Október 18-án kell előre pótolni az október 24-ei szabadságot.

A téli szünet sincs már olyan messze

Amikor a diákok visszatérnek az őszi szünetről, kezdhetnek újra tervezni. Csupán december 20-ig kell várni, hogy újabb pihenőidő köszöntsön rájuk. A téli szünet január 5-égi tart majd.

Kiránduljunk nagyokat a szünetben!

Reménykedjünk abban, hogy az október végi napok kellemes kirándulóidővel köszöntenek ránk. Ha így lesz, sok helyet látogathatunk meg a gyerekekkel, nagyokat kirándulhatunk a Jászkunságban is.

Korábbi cikkünkben ajánlottunk már helyeket, melyeket az őszi szünetben is felkereshetünk.