Életünkben éppúgy jelen vannak a búcsúzások, mint a viszontlátások, hiszen a búcsúzás után várjuk azt a napot, hogy ismét találkozzunk a hozzánk közel állókkal, azokkal, akiktől elváltak útjaink. Azon töprengünk, mi mindent mesélünk el nekik az elmúlt időből. Amikor azonban a találkozás megtörténik, a viszontlátás örömében már nem a szavak a fontosak, hanem az együttlét. Az, hogy egymás társaságában vagyunk. Ezen gondolatok jegyében telt a minap egy hatvanéves osztálytalálkozó Szolnokon.

Hatvanéves osztálytalálkozón elevenítették fel a diákéveket az egykori közgések

Fotó: Picasa / Forrás: Bali István/Facebook

– Így volt ez ma is, hiszen mindannyian éreztük, hogy ez a beszélgetéssel töltött együttlét más, mint az esetleges telefonbeszélgetések, e-mailek, sms-ek. Mert ezt meghatározza a találkozás öröme. És ha majd a találkozás percei elmúlnak, hisszük, tudjuk, hogy lesz még viszontlátás – osztotta meg gondolatait a találkozó kapcsán az osztály egyik tagja, Bali István.

Elmondta: hatvan évvel ezelőtt 1965. június utolsó napján búcsúzott osztályuk, a IV. B Szolnokon a Közgé, a Vásárhely Pál Közgazdasági Technikumtól, a diákoktól, a tanítói kartól, a bejáró, kollégista diákok pedig a helytől, a várostól. Sokan voltak az osztályban, negyvenen, akiknek a kis hímzett tarisznyában csak pár fillér és „hamuban sült pogácsa” lapult, de láthatatlanul meg volt az pakolva reménnyel, vággyal, tanulni, dolgozni akarással.

– A hatvan év gyorsan elrohant. A rohanó életnek ezt az elillanó és soha meg nem ismételhető csodáját próbáltuk meg ma, ha csak egy rövid időre is, felidézni. Mi, akik még élünk, akik még együtt lehettünk, hiszen az idő megállt, ma nem rohant, visszarepültünk a múltba – mesélte István.

Az osztálytalálkozón emlékek elevenedtek újra

A találkozón azon is elmélkedtek, hogy vajon az élet megadta-e az elképzelt álmaikat? Hajuk megőszült, az élet ráncot rajzolt az arcukra, elvitte sokuk mellől a szülőt, a társat, barátot, minden nehezebb lett, de a szívük a régi. A lelkük talán bölcsebb, mindenki a maga útját járta, kibírtak mindent, elestek, felálltak, de nem törték meg őket az évek.

Vannak azonban, akik már soha nem jöhetnek el. Szembesültünk azzal a szomorú ténnyel, hogy bizony huszonketten már itt hagytak bennünket Emlékeztünk rájuk. Hiányoznak. Bennünket talán ma ők is láttak...

– mondta.