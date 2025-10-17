Hatvan év után is tartják egymással a kapcsolatot, öregdiákok találkoztak Szolnokon

Az osztálytalálkozó résztvevőit Oláhné Kanyó Andrea fogadta, majd beszélt az iskola életéről és az azóta eltelt időkről. Fürkész tekintetek kisérték a folyosón elhelyzett tablókat és a még fellelhető emlékek után kutattak az egykori tanulók. Végül az ebédlőben gyűltek össze felidézni a régmúl időket, és a közös élményeket. Annak idején, 1957-ben a három osztály csaknem száz fővel indult.

Hatvan év után is tartják a kapcsolatot egymással a régi diákok, osztálytalálkozót tartottak a napokban

Fotó: Kiss János

Mindenki mesélt az osztálytalálkozón

A múlt felidézése közben előkerült az egykori osztálynapló is, amelyben mindenki igyekezett megtalálni magát. A jelenlévők visszaemlékeztek arra, hogy a ballagási rendezvényt a járműjavítóban tartották 1965-ben. Manapság már évente találkoznak az egyik osztálytárs kertjében, öt évente pedig az iskola ad helyet a találkozónak. Az egykori diákok egyenként meséltek arról, hogy mi történt velük az eltelt idő alatt. Többen nyugdíjas klubokba járnak, sportrendezvényeken vesznek részt, van aki rendszeresen sportol, sétál az egészség megőrzése érdekében. A jó hangulatú találkozó közös ebéddel zárult.