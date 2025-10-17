október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

4 órája

Hatvan év után is tartják egymással a kapcsolatot, öregdiákok találkoztak Szolnokon

Címkék#kert#élmény#sportrendezvény

Nem mindennapi találkozóra került sor a napokban a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola épületében. Hatvan éves osztálytalálkozójukat tartották ugyanis a volt Újvárosi Általános Iskola diákjai.

Kiss János

Az osztálytalálkozó résztvevőit Oláhné Kanyó Andrea fogadta, majd beszélt az iskola életéről és az azóta eltelt időkről. Fürkész tekintetek kisérték a folyosón elhelyzett tablókat és a még fellelhető emlékek után kutattak az egykori tanulók. Végül az ebédlőben gyűltek össze felidézni a régmúl időket, és a közös élményeket. Annak idején, 1957-ben a három osztály csaknem száz fővel indult.

Hatvan év után is tartják a kapcsolatot egymással a régi diákok, osztálytalálkozót tartottak a napokban.
Hatvan év után is tartják a kapcsolatot egymással a régi diákok, osztálytalálkozót tartottak a napokban
Fotó: Kiss János

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mindenki mesélt az osztálytalálkozón

A múlt felidézése közben előkerült az egykori osztálynapló is, amelyben mindenki igyekezett megtalálni magát. A jelenlévők visszaemlékeztek arra, hogy a ballagási rendezvényt a járműjavítóban tartották 1965-ben. Manapság már évente találkoznak az egyik osztálytárs kertjében, öt évente pedig az iskola ad helyet a találkozónak. Az egykori diákok egyenként meséltek arról, hogy mi történt velük az eltelt idő alatt. Többen nyugdíjas klubokba járnak, sportrendezvényeken vesznek részt, van aki rendszeresen sportol, sétál az egészség megőrzése érdekében. A jó hangulatú találkozó közös ebéddel zárult.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu