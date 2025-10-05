október 5., vasárnap

Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – minden, amit tudni kell az Otthon Start hitelről!

Címkék#szoljon podcast#feltétel#Otthon Start Program#állami támogatás#hitel

Lakásvásárlás előtt áll? Vagy még csak nézegeti a kínálatot? Akkor ez most önnek szól! Bő egy hónapja indult az államilag támogatott Otthon Start program, melynek keretében az első lakástulajdont szerzők kedvezményes kamatozású lakáshitelt kaphatnak. Mit kell tudni az új konstrukcióról? Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – podcastadásunkban mindenre választ adunk szakértőink segítségével!

Avar Vanda

Aktuális podcastadásunkban két szolnoki szakértővel, Németh Ildikóval, a Casa Network Ingatlaniroda helyi értékesítési vezetőjével és Hegedűs Erika független hitelközvetítővel beszélgetünk a Otthon Start program előnyeiről, feltételeiről buktatóiról és hatásairól.

Otthon Start program két nővel beszélgetünk erről
Miért jobb az Otthon Start keretein belül elérhető fix 3 százalékos kamatozású hitel? Szakértőink ezt is megindokolták
Fotó: Nagy Balázs

Otthon Start: minden, amit tudni kell a lehetőségről

Bárki, aki lakás- vagy házvásárlás előtt áll, most különösen nagy segítséget kapott a magyar államtól: az Otthon Start Program ugyanis most fix 3 százalékos kamatozású hitel felvételét teszi lehetővé az első lakáshoz jutók számára –  ez pedig a piaci hitelekhez képest sokmillió forintot spórolhat meg az igénylőknek.

Ennek kapcsán kitől is kaphatnánk értékes információkat, mint az egyik legnagyobb helyi ingatlaniroda értékesítési vezetőjétől és egy független hitelközvetítőtől?

Mit tudhat meg adásunkból?

  • Hogyan hatott a 3 százalékos hitel a vármegyében az ingatlanpiacra?
  • Miért jobb ez az Otthon Start hitelkonstrukció, mint egy sima piaci hitel?
  • Kiknek éri meg ebben gondolkozni?
  • Milyen feltételekkel lehet igénybe venni az Otthon Start hitelt?
  • Milyen konkrét dokumentumok kellenek hozzá?
  • Milyen buktatói lehetnek?

Végül egy konkrét példán keresztül azt is megvizsgáljuk, hogy egy 50 milliós ház esetén mekkora tőkére van szükség, hány évre lehet felvenni a hitelt, mennyit fognak visszafizetni a vásárlók és mekkora lesz a havi törlesztő.

Ha ön ingatlan vásárlás előtt áll, vagy csak érdekli a téma, mindenképp hallgassa meg adásunkat!

 

 

