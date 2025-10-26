Özvegyi nyugdíj: kinek jár és milyen feltételekkel? Itt van minden, amit tudni kell róla!

A gyász az egyik legmegterhelőbb „állapot”, amikor a mindennapi lét is erőfeszítésbe kerülhet az itt maradt fél számára. Ilyenkor azonban a veszteségen túl sokaknak azzal is számolnia kell, hogy megrendül az eddigi anyagi biztonság és egy új időszámítás veszi kezdetét. Az idős korban bekövetkező végső búcsú esetén azonban van anyagi segítség. Ilyen az átmeneti és a tartós özvegyi nyugdíj.

Az özvegyi nyugdíj nem pótolja a veszteséget, de segíthet, hogy a jövő ne legyen olyan ijesztő

Ideiglenes és tartós özvegyi nyugdíj

A törvény szerint özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat, amennyiben az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj mindenképp jár egy éven át, ha a fenti feltételek adottak – függetlenül az özvegy életkorától, egészségi állapotától vagy attól, hogy nevel-e árvaellátásra jogosult gyermeket.

A Magyar Államkincstár honlapján is fellelhető információk szerint ha azonban az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, az ideiglenes nyugdíj egy évnél tovább is folyósítható: ha másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az árva 18 hónapos koráig, ha pedig fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevel, a gyermek hároméves koráig jár az ellátás.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halálesetet követően egy évig jár, ezt követően pedig – bizonyos feltételek mellett – kérhető a tartós özvegyi nyugdíj folyósítása.

Tartós özvegyi nyugdíj feltételei

Az átmeneti időszak lejárta után tartós özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, ha az özvegy:

• betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy

• megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy

• fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermekről, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermekről gondoskodik.

Ha ezek a feltételek csak később teljesülnek – például az özvegy később éri el a nyugdíjkorhatárt –, a tartós özvegyi nyugdíj bármikor újra megállapítható.