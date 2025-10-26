35 perce
Özvegyi nyugdíj: kinek jár és milyen feltételekkel? Itt van minden, amit tudni kell róla!
Életünk párjának elvesztése a mérhetetlen lelki fájdalmon túl anyagi bizonytalanságot is hozhat. A gyász időszakában hirtelen számos kiadás jelentkezik, miközben kiesik egy jövedelem, amely addig biztonságot nyújtott. Ha az elhunyt már nyugdíjas éveit töltötte, az özvegyi nyugdíj segíthet enyhíteni az anyagi terheket. De kinek jár, és milyen feltételekkel? Itt van minden, amit tudni kell erről a témáról!
A gyász az egyik legmegterhelőbb „állapot”, amikor a mindennapi lét is erőfeszítésbe kerülhet az itt maradt fél számára. Ilyenkor azonban a veszteségen túl sokaknak azzal is számolnia kell, hogy megrendül az eddigi anyagi biztonság és egy új időszámítás veszi kezdetét. Az idős korban bekövetkező végső búcsú esetén azonban van anyagi segítség. Ilyen az átmeneti és a tartós özvegyi nyugdíj.
Ideiglenes és tartós özvegyi nyugdíj
A törvény szerint özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat, amennyiben az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj mindenképp jár egy éven át, ha a fenti feltételek adottak – függetlenül az özvegy életkorától, egészségi állapotától vagy attól, hogy nevel-e árvaellátásra jogosult gyermeket.
A Magyar Államkincstár honlapján is fellelhető információk szerint ha azonban az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, az ideiglenes nyugdíj egy évnél tovább is folyósítható: ha másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az árva 18 hónapos koráig, ha pedig fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevel, a gyermek hároméves koráig jár az ellátás.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halálesetet követően egy évig jár, ezt követően pedig – bizonyos feltételek mellett – kérhető a tartós özvegyi nyugdíj folyósítása.
Tartós özvegyi nyugdíj feltételei
Az átmeneti időszak lejárta után tartós özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, ha az özvegy:
• betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy
• megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy
• fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermekről, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermekről gondoskodik.
Ha ezek a feltételek csak később teljesülnek – például az özvegy később éri el a nyugdíjkorhatárt –, a tartós özvegyi nyugdíj bármikor újra megállapítható.
Élettárs esetén szigorúbb a szabály
Az özvegyi nyugdíj alapvetően a házastársnak jár, de bizonyos esetekben élettárs is jogosult lehet rá.
A kulcskérdés az, hogy bejegyzett élettársi kapcsolat vagy élettársi együttélés állt-e fenn.
Azt tudni kell, hogy hivatalosan bejegyzett élettársi forma csak azonos nemű házastársak esetén létezik. Vannak ugyan közjegyző által hitelesített élettársak, de az ő jogaik és lehetőségeik a „sima élettársi együttéléssel” azonosak. Tehát az azonos neműek esetén a bejegyzett élettárs jogai megegyeznek a házastárs jogaival, melyeket fentebb kifejtettünk.
A jóval gyakoribb, nem bejegyzett élettársakra viszont szigorúbb feltételek vonatkoznak.
Az élettárs csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat, ha:
- az elhunyt a halálakor nem volt házas,
- a kapcsolat a halál időpontjában is fennállt,
- és legalább egy éve megszakítás nélkül együtt éltek és közös gyermekük született, vagy legalább tíz éve megszakítás nélkül együtt éltek.
Nem jogosult özvegyi nyugdíjra az az élettárs, aki már korábban is részesült özvegyi nyugdíjban egy korábbi házastárs halála után, és ez idő alatt új kapcsolatban élt. Emellett az élettársi kapcsolat fennállását bizonyítani is kell – például közös lakcímkártyával, bankszámlával, vagy tanúnyilatkozattal.
Mi a helyzet külön élők és elváltak esetében?
Ha valaki elvált, vagy már több mint egy éve külön él a házastársától, akkor csak abban az esetben jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az elhunyt halála előtt tartásdíjat kapott tőle, vagy a bíróság megállapította számára a tartásdíjat, mely tényt hivatalos iratokkal igazolni is szükséges.
Ebben azonban 2026-tól július 30-tól változás lesz: a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos jogcímen lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, pusztán a házassági kötelék fennállása alapján.
Mekkora az özvegyi nyugdíj összege?
Az ideiglenes és a tartós özvegyi nyugdíj összege is az elhunyt nyugdíjának 60 százaléka. Ha azonban az özvegy már maga is öregségi nyugdíjban vagy hasonló járadékban részesül, akkor az összeg 30 százalékra csökken. Ez utóbbi összeg azonban teljesen független az özvegy saját nyugdíjának mértékétől.
Mikor szűnik meg az özvegyi nyugdíj?
Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik, ha megváltoznak azok a körülmények, amelyek alapján korábban járt:
- ha az özvegy újra házasságot köt, még az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt,
- ha az özvegy már nem minősül megváltozott munkaképességűnek,
- vagy ha a nyugdíjat a gyermekek tartása miatt kapta, de már egyik gyermek sem jogosult árvaellátásra.
A gyász idején a pénzügyek rendezése a legnehezebb feladatok közé tartozik. Az özvegyi nyugdíj ugyan nem enyhíti a veszteséget, de segíthet abban, hogy az élet újra biztonságos mederbe terelődjön – és legyen idő a lelki gyógyulásra is. A tájékozottság pedig enyhítheti a szorongást.