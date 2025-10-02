6 órája
Útkeresés és szakmaválasztás: diákok töltötték meg a ceglédi székház épületét
Kedden egy különleges esemény vette kezdetét Cegléden, amely a fiataloknak kedvez. A pályaorientációs program a Ceglédi Ipartestületi Székházban kapott otthont, amelyre a továbbtanulás előtt álló diákokat várták.
A Ceglédi Városi Televízió tájékoztatása szerint a pályaorientációs programon Spindelbauer Attila, a Cegléd és térsége Ipartestület elnöke köszöntötte a tanulókat. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a fiatalok olyan szakmát válasszanak, amelyet szívesen végeznek, hiszen ez a döntés egész életüket végigkíséri.
Pályaorientációs program Cegléden: mintegy 800 tanulót vártak
A szakmafesztiválon számos vállalat mellett a rendőrség, a Gyümölcskutató Intézet és több iskola is képviseltette magát. Az Ipartestületi Székházat megtöltő hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak hamarosan komoly döntést kell hozniuk a jövőjükről – erre hívta fel a figyelmet beszédében dr. Csáky András, Cegléd polgármestere. A városvezető azt tanácsolta, hogy mindenképp ahhoz fogjanak hozzá a fiatalok, amit szeretnek. Dr. Ferenczi Norbert, a Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárja úgy fogalmazott, hogy ezek a pályaorientációs napok alkalmasak arra, hogy a fejlődés alapjait lerakják.
– Azt a szakmát kell választani, amit szerettek, és még annyit tennék hozzá, hogy azt, amiben tehetségesek vagytok. Azért csináljuk ezeket a fesztiválokat, hogy mi is és ti is lássátok azt, hogy miben tudtok tehetségessé válni, miben tudok kibontakozni és fejlődni – emelte ki dr. Ferenczi Norbert. Hozzátette: ez a fejlődés a későbbiekben is meghatározó lesz, hiszen az életutat lépésről lépésre, egymásra épülő tapasztalatokból és képzésekből alakítják majd ki a fiatalok.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Nevetés, zene és meglepetés – így ünnepelték az időseket Szolnokon
Vándorüzenetek, mindenki erről beszél Szolnokon: titokzatos cetlikkel lepték meg a járókelőket