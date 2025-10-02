A jövő szakmáit mutatták be a pályaválasztási napon Karcagon – galériával

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szakmák világa címmel pályaválasztási napot szervezett Karcagon, a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban. A rendezvény célja az volt, hogy élő szakmabemutatókkal és képzési tájékoztatókkal segítse a továbbtanulás előtt álló diákokat, valamint a pályamódosításra készülő felnőtteket abban, hogy olyan szakmát válasszanak, amely biztos megélhetést nyújthat számukra.

A pályaválasztási nap Karcagon is segítette a fiatalokat a jövőjük tervezésében

Fotó: Daróczi Erzsébet

A pályaválasztási nap segíti a fiatalokat a jövőjük tervezésében

Köszöntőjében Katona Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás a diákok és szüleik életében is sorsfordító döntés.

– Most kell felmérni, melyik pálya illik leginkább az érdeklődésetekhez, fizikai és szellemi képességeitekhez – fogalmazott. – Nemcsak azt kell eldönteni, mi a jó nektek, hanem azt is, hogy 10-20 év múlva mely szakmák biztosítanak majd megélhetést a munkaerőpiacon. Ez a kiállítás ehhez kínál segítséget.

A diákok interaktív módon próbálhatták ki a szakmákat, megismerhették az elvárásokat, és beszélgethettek kiállítókkal, tanulókkal, szakemberekkel.