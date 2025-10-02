2 órája
A jövő szakmáit mutatták be a pályaválasztási napon Karcagon – galériával
Élő szakmabemutatók, interaktív programok és személyes beszélgetések segítették a diákokat abban, hogy megtalálják a hozzájuk legjobban illő pályát a karcagi rendezvényen.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szakmák világa címmel pályaválasztási napot szervezett Karcagon, a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban. A rendezvény célja az volt, hogy élő szakmabemutatókkal és képzési tájékoztatókkal segítse a továbbtanulás előtt álló diákokat, valamint a pályamódosításra készülő felnőtteket abban, hogy olyan szakmát válasszanak, amely biztos megélhetést nyújthat számukra.
A pályaválasztási nap segíti a fiatalokat a jövőjük tervezésében
Köszöntőjében Katona Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás a diákok és szüleik életében is sorsfordító döntés.
– Most kell felmérni, melyik pálya illik leginkább az érdeklődésetekhez, fizikai és szellemi képességeitekhez – fogalmazott. – Nemcsak azt kell eldönteni, mi a jó nektek, hanem azt is, hogy 10-20 év múlva mely szakmák biztosítanak majd megélhetést a munkaerőpiacon. Ez a kiállítás ehhez kínál segítséget.
A diákok interaktív módon próbálhatták ki a szakmákat, megismerhették az elvárásokat, és beszélgethettek kiállítókkal, tanulókkal, szakemberekkel.
Pályaválasztási nap KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
„Ott vannak köztetek a jövő kiválóságai”
Szepesi Tibor, Karcag polgármestere örömét fejezte ki, hogy a város adhatott otthont a rendezvénynek. – Nagyon széles körből érkeztek hozzánk középiskolák és szakmák képviselői, és több településről fogadtunk diákokat – mondta. – Biztos vagyok abban, hogy köztetek vannak a jövő szakmáinak kiválóságai, sőt talán a jövő Nobel-díjasai is.
A polgármester szerint a program nemcsak a diákoknak, hanem a szülőknek és pedagógusoknak is fontos, hiszen mindannyian szerepet játszanak a fiatalok pályaválasztásában.
Több tucat intézmény mutatkozott be
A megnyitót követően a Sámándob három szintjén több tucat iskola, képzőintézmény és munkahely mutatkozott be, segítve a diákokat abban, hogy megtalálják a jövőjük szempontjából legmegfelelőbb szakmát.
