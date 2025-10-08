október 8., szerda

Új lakók

2 órája

Két csacsi, akik egy pillanat alatt belopták magukat az abonyiak szívébe

Címkék#Parkerdő#állatsimogató#szamár

Csacsihírek Abonyból! Október elején két kis szamár költözött a helyi Parkerdő állatsimogatójába. A puha szőrű jövevények 5 és 6 hónaposak, és mostantól a városban fogják tölteni mindennapjaikat. Mutatjuk az új lakókat!

Nyitrai Fanni

Két fiatal szamárral gazdagodott az abonyi Parkerdő állatsimogatója. Az új lakókat ajándékba kapta a város, és már most hatalmas népszerűségnek örvendenek – árulta el Pető Zsolt polgármester.

csacsik az abonyi Parkerdőben
Két csacsival gazdagodott az abonyi Parkerdő állatsimogatója
Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Csacsik az abonyi Parkerdőben

A két fiatal szamarat Tóth Tibortól, a korábbi abonyi MAGÁNZOO tulajdonosától kapta a város, akinek jelenleg Felsőlajoson van állatkertje. Bár az érkezéskor még félénken lépkedtek ki a csacsik az őket szállító járműből, de egy kis idővel később már boldogan falatoztak egymás mellett, és nézegették a szomszédjukban ugrándozó nyulakat. 

– Tibor barátunk továbbra is lokálpatrióta maradt, és nagyon jó kapcsolatot ápol az abonyiakkal. Ennek köszönhetően két csacsi fiú költözött be a Parkerdőbe, egyikük 5, a másikuk 6 hónapos – mondta el Pető Zsolt polgármester. Hozzátette, hogy a gondozók örömmel fogadták az új lakókat, akik hírére már most több ezer reakció érkezett a közösségi médiában.

barátságos szamarak érkeztek az abonyi Parkedőbe
Pető Zsolt polgármester is megbizonyosodott arról, hogy a csacsik valóban barátságosak
Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

A csacsikat a városvezető Dudinszky Anna Mónika alpolgármester és Batta Nagy Nóra az ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatója kíséretében látogatta meg a Parkerdőben, ahol meggyőződtek arról, hogy valóban szelíd és barátságos állatokkal gazdagodott a város. A velük kapcsolatos legfontosabb és aranyos hírekről folyamatosan beszámolnak majd az érdeklődőknek, és közben mindenkit biztatnak arra, hogy látogassák meg Abony legújabb „lakosait”.

 

