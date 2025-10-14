október 14., kedd

2 órája

Változik a parkolás Szolnokon, ezeken a napokon tehetjük meg díjmentesen

Címkék#NHSZ#parkolási rend#munkanap#ünnep

Ünnepnap, áthelyezett munkanap, hosszú hétvége. Ezek némileg átírják a parkolási rendet októberben és a szolgáltató ügyfélfogadási rendje is változik. Mutatjuk, hogyan alakul az elkövetkező időszakban a parkolás Szolnokon.

Rimóczi Ágnes

Változik a parkolás Szolnokon. Hogy mi az oka a módosításnak, arról cikkünkben beszámolunk.

parkolás Szolnokon
Változik a parkolás Szolnokon. Az ünnepnap, az áthelyezett munkanap némileg átírják az eddig megszokott rendet
Fotó: Illusztráció / Huszár Márk

A munkanap áthelyezés, illetve az ünnep miatt módosul a parkolási rend Szolnokon. A parkolóüzemeléssel kapcsolatban az NHSZ cégcsoport adott hírt.

Parkolás Szolnokon: változik a rend

– A parkolóautomaták az áthelyezett munkanapra való tekintettel október 18-án, szombaton a hétköznapi üzemidő szerint üzemelnek, tehát fizetős a városi parkolás ezen a napon. Ezzel szemben a szolnoki parkolási zónákban október 23-án és 24-én díjmentes a parkolás – hívta fel a figyelmet a szolgáltató.

Az illetékesek hozzátették: a vásárcsarnok melletti parkoló október 25-én, szombaton, a szombati rend szerint üzemel. A kórházi parkolási rend változatlan.

Az ügyfélszogálat nyitva tartása is módosul

A NHSZ arról is beszámolt, hogyan alakult az ügyfélszolgálat nyitvatartása.

Közölték, hogy az ügyfélszolgálat október 18-án, szombaton zárva tart.

– Október 20-án, hétfőn 8-tól 16-ig (pénztár 15:00-ig), október 21-én, kedden 8-tól 20-ig (pénztár 19:00-ig), október 22-én, szerdán pedig reggel nyolc és délután egy óra között (pénztár 12:00-ig) várjuk az ügyfeleket. Október 23-án, csütörtökön és október 24-én pénteken az ünnepnapra és pihenőnapra való tekintettel zárva tart az ügyfélszolgálat – részletezték.

