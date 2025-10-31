október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

1 órája

Hemzsegnek a patkányok Martfűn, így próbálják megfékezni az inváziót

Címkék#rágcsálóirtás#patkány#csatornarendszer

Martfűn egyre aggasztóbb a patkányok jelenléte, különösen a csatornarendszerek környékén. A rágcsálók visszaszorítása érdekében átfogó patkányirtás indult a településen.

Major Angéla

Martfűn egyre több lakossági bejelentés érkezik patkányok felbukkanásáról, különösen a csatornarendszerhez kapcsolódó területeken, erről korábban hírportálunkon is beszámoltunk már. A helyiek szerint a probléma nem új keletű, rendszeresen észlelik a patkányokat a város különböző pontjain. Az önkormányzat, a Tyereskova Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet, valamint a Bácsvíz Zrt. összefogásával átfogó patkányirtási program indult, amely három-négy havonta ismétlődő beavatkozásokkal igyekszik visszaszorítani a rágcsálók számát. A program része a csatornarendszerek tisztítása és karbantartása, amely kulcsfontosságú a patkányok mozgásának megfékezésében. A probléma kapcsán hírportálunk megkereste a Bácsvíz Zrt.-t, hogy ismertessék a patkányirtási folyamatot, a beavatkozások gyakoriságát, valamint azt, hogy mennyire tekinthető rutinfeladatnak ez a tevékenység.

Összefogás a rágcsálók ellen, sikeresen zajlik a patkányirtás Martfűn.
Összefogás a rágcsálók ellen, sikeresen zajlik a patkányirtás Martfűn
Fotó: Pesti József

Patkányirtás az elszaporodott rágcsálók ellen

A Bácsvíz Zrt. az önkormányzat műszaki osztályának jelzése alapján, a lakossági bejelentéseket követve végzi a rágcsálóirtást a szennyvízcsatorna-hálózat érintett szakaszain. Idén október 20-án lezajlott egy átfogó irtási akció az önkormányzat és a Tyereskova Lakásszövetkezethez tartozó ingatlanok szennyvízcsatornái és aknái, valamint az önkormányzati tulajdonú területeken, míg a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett csatornaszakaszokon október 26-án helyezték ki a rágcsálóírtó szereket. Hasonló beavatkozásra tavasszal is sor került, szintén az önkormányzat kezdeményezésére.

A társaság hangsúlyozta, hogy a rágcsáló- és rovarirtást a szennyvízcsatorna-hálózaton kizárólag bejelentés vagy panasz alapján végzik, közvetlen lakossági jelzés a Bácsvízhez ezúttal nem érkezett. Az írtási munkálatokról az önkormányzat saját médiafelületein keresztül tájékoztatta a lakosságot. 

A patkányírtás évente ütemezett feladat, a lakossági bejelentések és az önkormányzat jelzése alapján történik. A mostani eset nem tekinthető egyedinek, hiszen a tavaszi beavatkozás is hasonló körülmények között zajlott. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A Bácsvíz Zrt. és az önkormányzat egyaránt kiemeli a lakosság szerepét a probléma kezelésében. Ahogy korábban is megírtuk, a megfelelő hulladékkezelés kulcsfontosságú, az ételmaradékokat nem szabad a lefolyókba önteni, és a szemeteseket gondosan le kell zárni, hogy a patkányok ne jussanak táplálékhoz. A lakossági bejelentések továbbra is elengedhetetlenek, mert ezek alapján tudnak a szakemberek célzottan fellépni a problémás területeken. A martfűi patkányprobléma kezelése komplex feladat, amely az önkormányzat, a Bácsvíz Zrt., a lakásszövetkezet és a lakosság összefogását igényli. Az októberi irtási akciók és a csatornarendszerek folyamatos karbantartása fontos tudatos hulladékkezelése és gyors bejelentései is szükségesek. A városvezetés és a szolgáltatók elkötelezettek abban, hogy tiszta és biztonságos környezet legyen Martfű lakói számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu