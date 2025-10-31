Hemzsegnek a patkányok Martfűn, így próbálják megfékezni az inváziót

Martfűn egyre több lakossági bejelentés érkezik patkányok felbukkanásáról, különösen a csatornarendszerhez kapcsolódó területeken, erről korábban hírportálunkon is beszámoltunk már. A helyiek szerint a probléma nem új keletű, rendszeresen észlelik a patkányokat a város különböző pontjain. Az önkormányzat, a Tyereskova Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet, valamint a Bácsvíz Zrt. összefogásával átfogó patkányirtási program indult, amely három-négy havonta ismétlődő beavatkozásokkal igyekszik visszaszorítani a rágcsálók számát. A program része a csatornarendszerek tisztítása és karbantartása, amely kulcsfontosságú a patkányok mozgásának megfékezésében. A probléma kapcsán hírportálunk megkereste a Bácsvíz Zrt.-t, hogy ismertessék a patkányirtási folyamatot, a beavatkozások gyakoriságát, valamint azt, hogy mennyire tekinthető rutinfeladatnak ez a tevékenység.

A Bácsvíz Zrt. az önkormányzat műszaki osztályának jelzése alapján, a lakossági bejelentéseket követve végzi a rágcsálóirtást a szennyvízcsatorna-hálózat érintett szakaszain. Idén október 20-án lezajlott egy átfogó irtási akció az önkormányzat és a Tyereskova Lakásszövetkezethez tartozó ingatlanok szennyvízcsatornái és aknái, valamint az önkormányzati tulajdonú területeken, míg a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett csatornaszakaszokon október 26-án helyezték ki a rágcsálóírtó szereket. Hasonló beavatkozásra tavasszal is sor került, szintén az önkormányzat kezdeményezésére.

A társaság hangsúlyozta, hogy a rágcsáló- és rovarirtást a szennyvízcsatorna-hálózaton kizárólag bejelentés vagy panasz alapján végzik, közvetlen lakossági jelzés a Bácsvízhez ezúttal nem érkezett. Az írtási munkálatokról az önkormányzat saját médiafelületein keresztül tájékoztatta a lakosságot.

A patkányírtás évente ütemezett feladat, a lakossági bejelentések és az önkormányzat jelzése alapján történik. A mostani eset nem tekinthető egyedinek, hiszen a tavaszi beavatkozás is hasonló körülmények között zajlott.

A Bácsvíz Zrt. és az önkormányzat egyaránt kiemeli a lakosság szerepét a probléma kezelésében. Ahogy korábban is megírtuk, a megfelelő hulladékkezelés kulcsfontosságú, az ételmaradékokat nem szabad a lefolyókba önteni, és a szemeteseket gondosan le kell zárni, hogy a patkányok ne jussanak táplálékhoz. A lakossági bejelentések továbbra is elengedhetetlenek, mert ezek alapján tudnak a szakemberek célzottan fellépni a problémás területeken. A martfűi patkányprobléma kezelése komplex feladat, amely az önkormányzat, a Bácsvíz Zrt., a lakásszövetkezet és a lakosság összefogását igényli. Az októberi irtási akciók és a csatornarendszerek folyamatos karbantartása fontos tudatos hulladékkezelése és gyors bejelentései is szükségesek. A városvezetés és a szolgáltatók elkötelezettek abban, hogy tiszta és biztonságos környezet legyen Martfű lakói számára.