A település lép a patkányok ellen – ezt kérik a lakóktól

Martfűn egyre gyakrabban észlelik a patkányok jelenlétét, legutóbb a Május 1. úton bukkant fel egy példány, amely a csatornarendszerből mászott elő, számolt be róla hírportálunknak egy helyi lakos. A rágcsálók megjelenése nem újdonság, a helyi lakók szerint rendszeresen látni őket a város különböző pontjain. A lakossági jelzések alapján az önkormányzat és a szakemberek már lépéseket tettek a probléma megoldására, azaz mindenki szeretné, ha a patkányok Martfűn nem szaporodnának tovább.

A patkányok Martfűn szinte folyamatos problémát jelentenek, az önkormányzat folytatja az írtást

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az írtást hónapokkal ezelőtt elkezdték, de a patkányok Martfűn még mindig jelen vannak

A martfűi önkormányzat tájékoztatása alapján a hivatal, a Tyereskova Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezettel, és a Bácsvíz Zrt.–vel közösen átfogó patkányírtást indítottak a településen. Az írtási munkálatok már februárban elkezdődtek, és három–négy havonta megismétlik őket, hogy hosszú távon visszaszorítsák őket. A szakemberek szerint a városi környezetben a közterületi szemetesek, valamint a csatornákba kerülő ételhulladékok bőséges táplálékforrást biztosítanak az állatoknak, ami tovább nehezíti a helyzet kezelését.

Három hetente biztosan látok egyet a városban. Mi magunk is kirakjuk a csapdákat, ami mindig el is kap egyet

– mesélte a hírportálunknak a Martfűn élő Nóri.

Az önkormányzat arra kéri a martfűieket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a hulladékkezelésre. Különösen fontos, hogy az ételmaradékot ne öntsék a lefolyókba, és a szemeteseket megfelelően zárják le, ezzel is csökkentve a patkányok táplálékforrásait.

A városvezetés és a szakemberek elkötelezettek a probléma megoldása érdekében, de a martfűiek együttműködése nélkülözhetetlen. A megfelelő hulladékkezelés és a csatornarendszerek karbantartása együttesen segíthet abban, hogy a város megszabaduljon a nem kívánatos rágcsálóktól.