október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aggasztó jelenség

1 órája

A település lép a patkányok ellen – ezt kérik a lakóktól

Címkék#rágcsálóirtás#patkány#csatornarendszer

Szokatlan „látogatók” jelentek meg Martfű utcáin: a patkányok elszaporodása miatt nő az aggodalom. Az önkormányzat célzott irtást indít, és a lakók közreműködését is kéri, annak érdekében, hogy a patkányok Martfűn ne okozzonaka még nagyobb problémát.

Major Angéla

Martfűn egyre gyakrabban észlelik a patkányok jelenlétét, legutóbb a Május 1. úton bukkant fel egy példány, amely a csatornarendszerből mászott elő, számolt be róla hírportálunknak egy helyi lakos. A rágcsálók megjelenése nem újdonság, a helyi lakók szerint rendszeresen látni őket a város különböző pontjain. A lakossági jelzések alapján az önkormányzat és a szakemberek már lépéseket tettek a probléma megoldására, azaz mindenki szeretné, ha a patkányok Martfűn nem szaporodnának tovább. 

Elszaporodtak a patkányok Martfűn, de a lakosok is tehetnek ellenükásuk
A patkányok Martfűn szinte folyamatos problémát jelentenek, az önkormányzat folytatja az írtást 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az írtást hónapokkal ezelőtt elkezdték, de a patkányok Martfűn még mindig jelen vannak

A martfűi önkormányzat tájékoztatása alapján a hivatal, a Tyereskova Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezettel, és a Bácsvíz Zrt.–vel közösen átfogó patkányírtást indítottak a településen. Az írtási munkálatok már februárban elkezdődtek, és három–négy havonta megismétlik őket, hogy hosszú távon visszaszorítsák őket. A szakemberek szerint a városi környezetben a közterületi szemetesek, valamint a csatornákba kerülő ételhulladékok bőséges táplálékforrást biztosítanak az állatoknak, ami tovább nehezíti a helyzet kezelését.

Három hetente biztosan látok egyet a városban. Mi magunk is kirakjuk a csapdákat, ami mindig el is kap egyet

 – mesélte a hírportálunknak a Martfűn élő Nóri. 

Az önkormányzat arra kéri a martfűieket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a hulladékkezelésre. Különösen fontos, hogy az ételmaradékot ne öntsék a lefolyókba, és a szemeteseket megfelelően zárják le, ezzel is csökkentve a patkányok táplálékforrásait.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A városvezetés és a szakemberek elkötelezettek a probléma megoldása érdekében, de a martfűiek együttműködése nélkülözhetetlen. A megfelelő hulladékkezelés és a csatornarendszerek karbantartása együttesen segíthet abban, hogy a város megszabaduljon a nem kívánatos rágcsálóktól.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu