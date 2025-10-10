Vitaminbomba a piacról: ez a csodagyümölcs méregtelenít, nyugtat és erősíti a szívet is

Október második hetében ismét élettel telt meg a szolnoki piac, ahová rengeteg vásárló érkezett, hogy kedvére válogathasson a szebbnél szebb termések közül. Az érdeklődők most sem csalódtak, hiszen a standok bőséges kínálattal várták őket. Piaci körképünkben ezúttal egy olyan különleges gyümölcs került a fókuszba, amit mindenképp érdemes a kosárba tenni.

Piaci körkép Szolnokon: a tökök mellett egy valódi csodagyümölcs is helyet kapott

Fotó: Nyitrai Fanni

Piaci körkép: ezt mindenképp érdemes fogyasztani

A forgatagban szép számmal sorakoznak a különféle tökfajták, valamint a körték és a szilvák is. Skultéti Róbert standján pedig megtalálható az az őszi gyümölcs is, amelyet számtalan jótékony hatásáról ismernek. A szóban forgó vitaminbomba nem más, mint a birsalma. Mint elmondta, ez a gyümölcs leggyakrabban különféle házi finomságok alapanyagaként kerül a vásárlók kosarába.

– A birsalma kereslete változó, de viszik azért. A kilós ára 990 forint, általában kompótot vagy birsalmasajtot készítenek belőle a vásárlók – osztotta meg hírportálunkkal Skultéti Róbert, a piac egyik népszerű eladója.

Skultéti Róbert standján is megtalálható a birsalma

Fotó: Nyitrai Fanni

A birsalma egy igazi vitaminbomba

A Mindmegette.hu szerint a gyümölcs kitűnő választás lehet a hétköznapokban, hiszen jól elkészítve nemcsak ízletes, de a szervezet egészséges működését is támogatja.