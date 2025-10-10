1 órája
Vitaminbomba a piacról: ez a csodagyümölcs méregtelenít, nyugtat és erősíti a szívet is
Egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg a szolnoki vásárcsarnok standjain az az őszi gyümölcs, amely nemcsak a fogyókúrát támogatja, hanem számos jótékony hatással is bír. Legfrissebb piaci körképünkben utánajártunk, mit érdemes keresni a bőséges kínálatban. Mutatjuk az idény egyik legértékesebb finomságát!
Október második hetében ismét élettel telt meg a szolnoki piac, ahová rengeteg vásárló érkezett, hogy kedvére válogathasson a szebbnél szebb termések közül. Az érdeklődők most sem csalódtak, hiszen a standok bőséges kínálattal várták őket. Piaci körképünkben ezúttal egy olyan különleges gyümölcs került a fókuszba, amit mindenképp érdemes a kosárba tenni.
Piaci körkép: ezt mindenképp érdemes fogyasztani
A forgatagban szép számmal sorakoznak a különféle tökfajták, valamint a körték és a szilvák is. Skultéti Róbert standján pedig megtalálható az az őszi gyümölcs is, amelyet számtalan jótékony hatásáról ismernek. A szóban forgó vitaminbomba nem más, mint a birsalma. Mint elmondta, ez a gyümölcs leggyakrabban különféle házi finomságok alapanyagaként kerül a vásárlók kosarába.
– A birsalma kereslete változó, de viszik azért. A kilós ára 990 forint, általában kompótot vagy birsalmasajtot készítenek belőle a vásárlók – osztotta meg hírportálunkkal Skultéti Róbert, a piac egyik népszerű eladója.
A birsalma egy igazi vitaminbomba
A Mindmegette.hu szerint a gyümölcs kitűnő választás lehet a hétköznapokban, hiszen jól elkészítve nemcsak ízletes, de a szervezet egészséges működését is támogatja.
- Segíti a diétát: Magas pektintartalma segíti az emésztést, és hozzájárul az egészséges bélműködéshez. Emellett a fogyókúrázók számára is jó választás lehet, hiszen a gyomorban megduzzad, így teltségérzetet ad, miközben alig tartalmaz kalóriát.
- A méregtelenítést is segíti: Miután a birsalma a belekbe kerül, védőréteget képez a nyálkahártyán, így megakadályozza, hogy a méreganyagok letapadjanak. Megköti a káros anyagokat, elősegíti azok kiürülését, és alaposan megtisztítja a beleket. Mézzel fogyasztva enyhítheti a vastagbélgyulladást és a bélfertőzéseket. Méregtelenítő hatásának köszönhetően pedig mérsékelheti az ízületi fájdalmakat, valamint csökkentheti a reumás panaszokat.
- Támogatja a szívet: A gyümölcs magnéziumban és káliumban gazdag, így segítséget nyújthat vérnyomásproblémák esetén, valamint a szívműködés szabályozásában is. Rendszeres fogyasztása csökkentheti a vércukor- és a koleszterinszintet. Emellett magas antioxidáns-tartalmának köszönhetően nyugtatja az idegrendszert, és enyhítheti a szorongást is.
- Csökkentheti a fáradtságérzetet is: Vastartalma kifejezetten magas, amellett, hogy C-vitaminban is gazdag. A kettő együttesen különösen hasznos, hiszen a vitamin segíti a vas felszívódását, így a vashiány ellen is hatékony megoldás lehet.
- A vírusok és baktériumok ellensége: A birs erős vírus- és baktériumölő hatású, így a már említett magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően könnyedén felveszi a harcot ezekkel a kórokozókkal, miközben erősíti az immunrendszert.
Főzve és sütve is megőrzi értékét
A Mindmegette.hu szerint a birsalma jóval több vitamint tartalmaz, mint egy átlagos alma. Található benne A-, B3-, B6-, B9- és C-vitamin, valamint kalcium, vas, magnézium, foszfor, kálium és nátrium is. Ráadásul feldolgozva is megőrzi ezeket az értékes tápanyagokat. Savanykás íze miatt különösen ajánlott sajtként tálalni. Az említett weboldalon található egy recept, amellyel a birsalmasajt tartósítószer-mentesen is elkészíthető – ezzel is támogatva a tudatos táplálkozást.
Árak a szolnoki piacon
|Árucikk
|Minimum árak
|Maximum árak
|Birsalma
|850 Ft/kg
|990Ft/kg
|Körte
|990 Ft/kg
|1300 Ft/kg
|Burgonya
|148 Ft/kg
|258 Ft/kg
|Paprika
|250 Ft/kg
|398 Ft/kg
|Zöldbab
|800 Ft/kg
|950 Ft/kg
|Vöröshagyma
|298 Ft/kg
|350 Ft/kg
|Sütőtök
|250 Ft/kg
|350 Ft/kg
|Lila káposzta
|500 Ft/kg
|650 Ft/kg
|Zöldbab
|800 Ft/kg
|990 Ft/kg
|Karfiol
|598 Ft/kg
|690 Ft/kg
|Karalábé
|250 Ft/kg
|300 Ft/kg
Piaci körkép októberbenFotók: Nyitrai Fanni
