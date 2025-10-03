október 3., péntek

3 órája

A szolnoki piacon elkapkodták azt a szuperélelmiszert, amelyről úgy tartják, segíthet a rákmegelőzésben

Címkék#piac#szuperélelmiszer#piaci körkép

Csütörtökön ismét élettel telt meg a vármegyeszékhely vásárcsarnoka. A standoknál friss zöldségek, gyümölcsök és hazai portékák sorakoztak, amelyeket a vásárlók szorgosan válogattak a hétvégi menühöz. Tudta, hogy a szolnoki piacon egy olyan szuperélelmiszerhez is hozzájuthat, amelynek rákmegelőző hatást tulajdonítanak? Piaci körképünkben most bemutatjuk, mi ez a különleges alapanyag!

Nyitrai Fanni

A szolnoki piaci körképet egyértelműen az őszi zöldségek és gyümölcsök uralják. Néhány árusnál még a nyár utolsó termései is fellelhetők, például a görögdinnye. A különböző fajtájú tökök, a szilva, a körte és az alma széles választékban sorakoznak a standokon, de akad egy olyan különleges árus is, akinél valódi szuperélelmiszerhez juthatunk.

piaci körkép a szolnoki piacon
A szolnoki piaci körképet az ősz slágerei uralják
Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki piaci körkép: fókuszban a gomba

Gulyás Zoltán standján több fajta gomba is található: szegfűgomba, őzlábgomba, déli tőkegomba, fenyő és nyárfa tinórú. Ebből érkezésünkre csupán már két fajta maradt, hármat gyorsan elkapkodtak az érkezők.  

– Keresik a gombát a vásárlók. Nagyon sok gomba volt tavasszal, de annak vége is lett április végén. Májusban még volt egy kevés szegfűgomba, június előtt egy kicsi őzláb, de utána ennek vége lett. Most kezdődik majd megint a szezon, most várjuk az esőt. Ezzel el fog telni majd az október és a november – mesélte Gulyás Zoltán. Hozzátette, hogy egyébként télen is terem például a laskagomba és a téli fülőke, de ezek már inkább csak levezetők.

A déli tőkegomba, a nyárfa- és fenyőtinóru kilónkénti ára 3000 forint, míg az őzlábgombát csomóban árusította Zoltán, de ennek díja is hasonló nagyságrendben mozog. A szegfűgomba kilója 8-9000 forint környékére tehető.

Gulyás Zoltán standja, gombaárus
Gulyás Zoltán standján számtalan gomba sorakozott
Fotó: Nagy Balázs

Széles körben felhasználhatók

– A déli tőkegomba első sorban pörköltnek jó, húsz perc hőkezeléssel lehet elkészíteni. A nyárfa tinórunak is szintén ennyi idő szükséges, de ebből bármit lehet főzni. Ki lehet rántani, levesbe is kiváló, pörköltbe és húsokhoz is – mondta Zoltán. Egy szolnoki hölgy kifejezetten őzlábgombáért érkezett standjához, ám a nagy népszerűség miatt délelőtt 10 órára már egyetlen darab sem maradt belőle. A nő elmondása szerint az őzlábat leggyakrabban rántva készíti el, míg a vargányát inkább pörköltnek.

Megtudhattuk, hogy vannak gombafajták, amelyeket hőkezelés nélkül is lehet fogyasztani. Ilyen például a kenyérgomba, amely inkább az északi vidékeken fordul elő. A fenyőtinóru is fogyasztható nyersen, de a kalapbőrét el kell távolítani, mert a tetején lévő hártya nyálkás. A legtöbb gombát azonban célszerű hőkezelni, mivel kisebb mennyiségben méreganyagokat tartalmazhatnak.

gomba hatása a szervezetre
A gomba rendkívül egészséges, így nem érdemes kihagyni az étrendből
Fotó: Nagy Balázs

Miért is fontos, hogy beépítsük az étrendünkbe?

A Házipatika.com tájékoztatása szerint a gombafélék fehérjetartalma kifejezetten magas, míg zsírt és szénhidrátot csak csekély mennyiségben tartalmaznak. Ezen felül számos kedvező tulajdonsággal rendelkeznek: 

  • Csökkenthetik a koleszterinszintet: Olyan enzimeket és rostokat tartalmaznak, amelyek kifejezetten koleszterincsökkentő hatásúak. Ennek köszönhetően a szív- és érrendszerre is jótékony hatással bírnak. 
  • Segíthet a vérszegénységen: A gomba kiváló vasforrás, hiszen a benne lévő vas 90 százaléka valóban felszívódik. 
  • Rákmegelőző hatású: Különböző kutatások szerint, az antikarcinogén hatású összetevők segíthetnek a mell- és prosztatarák megelőzésében. 
  • Segíthet a cukorbetegség megelőzésében: Remek választás lehet cukorbetegeknek, hiszen energiaszegény és egészséges táplálék. Nem tartalmaz zsírt vagy koleszterint, kevés benne a szénhidrát, ugyanakkor bővelkedik fehérjében, rostban és vízben. Emellett olyan összetevőket is tartalmaz, amelyek támogatják a máj és a hasnyálmirigy működését.
  • Támogatják a csontokat: A gombafélék remek kalciumforrások, így erősítik a csontokat, és segítenek megelőzni a csontritkulást is. 
  • Erősítik az immunrendszert: A gomba antioxidánsai erősítik az immunrendszert, természetes antibiotikumai pedig segítenek a fertőzések megelőzésében.
  • Csökkentik a vérnyomást: A gomba réz- és vastartalma támogatja a vér egészségét, és hozzájárul a vérnyomás normális szinten tartásához.
gombás recept, ami gyorsan elkészíthető
A gombák számtalan módon felhasználhatók
Fotó: Nagy Balázs

Ezzel a recepttel garantáltan lenyűgözi családját!

Ha kedvet kapott elkészíteni egy ételt ebből a szuperélelmiszerből, a Mindmegette.hu oldalán talál egy ínycsiklandó, krémes gombás csirkemell receptet. A legjobb benne, hogy mindössze 30 perc alatt elkészíthető, így akár munka után is gyors és ízletes vacsoramegoldást nyújthat. 

Piaci körkép – csütörtökön ismét élettel telt meg a vármegyeszékhely vásárcsarnoka

Fotók: Nagy Balázs

Ezekkel az árakkal találkozhat a szolnoki piacon

ÁrucikkMinimum árak Maximum árak
Paprika250 Ft/kg398 Ft/kg
Sütőtök250 Ft/kg550 Ft/kg
Karfiol598 Ft/kg700 Ft/kg
Vöröshagyma300 Ft/kg350 Ft/kg
Zeller550 Ft/kg590 Ft/kg
Káposzta300 Ft/kg350 Ft/kg
Tojás90 Ft/db110 Ft/db
Alma299 Ft/kg700 Ft/kg
Körte990 Ft/kg1100 Ft/kg
Szilva450 Ft/kg690 Ft/kg

 

