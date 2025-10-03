A szolnoki piacon elkapkodták azt a szuperélelmiszert, amelyről úgy tartják, segíthet a rákmegelőzésben

A szolnoki piaci körképet egyértelműen az őszi zöldségek és gyümölcsök uralják. Néhány árusnál még a nyár utolsó termései is fellelhetők, például a görögdinnye. A különböző fajtájú tökök, a szilva, a körte és az alma széles választékban sorakoznak a standokon, de akad egy olyan különleges árus is, akinél valódi szuperélelmiszerhez juthatunk.

A szolnoki piaci körképet az ősz slágerei uralják

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki piaci körkép: fókuszban a gomba

Gulyás Zoltán standján több fajta gomba is található: szegfűgomba, őzlábgomba, déli tőkegomba, fenyő és nyárfa tinórú. Ebből érkezésünkre csupán már két fajta maradt, hármat gyorsan elkapkodtak az érkezők.

– Keresik a gombát a vásárlók. Nagyon sok gomba volt tavasszal, de annak vége is lett április végén. Májusban még volt egy kevés szegfűgomba, június előtt egy kicsi őzláb, de utána ennek vége lett. Most kezdődik majd megint a szezon, most várjuk az esőt. Ezzel el fog telni majd az október és a november – mesélte Gulyás Zoltán. Hozzátette, hogy egyébként télen is terem például a laskagomba és a téli fülőke, de ezek már inkább csak levezetők.

A déli tőkegomba, a nyárfa- és fenyőtinóru kilónkénti ára 3000 forint, míg az őzlábgombát csomóban árusította Zoltán, de ennek díja is hasonló nagyságrendben mozog. A szegfűgomba kilója 8-9000 forint környékére tehető.

Gulyás Zoltán standján számtalan gomba sorakozott

Fotó: Nagy Balázs

Széles körben felhasználhatók

– A déli tőkegomba első sorban pörköltnek jó, húsz perc hőkezeléssel lehet elkészíteni. A nyárfa tinórunak is szintén ennyi idő szükséges, de ebből bármit lehet főzni. Ki lehet rántani, levesbe is kiváló, pörköltbe és húsokhoz is – mondta Zoltán. Egy szolnoki hölgy kifejezetten őzlábgombáért érkezett standjához, ám a nagy népszerűség miatt délelőtt 10 órára már egyetlen darab sem maradt belőle. A nő elmondása szerint az őzlábat leggyakrabban rántva készíti el, míg a vargányát inkább pörköltnek.

Megtudhattuk, hogy vannak gombafajták, amelyeket hőkezelés nélkül is lehet fogyasztani. Ilyen például a kenyérgomba, amely inkább az északi vidékeken fordul elő. A fenyőtinóru is fogyasztható nyersen, de a kalapbőrét el kell távolítani, mert a tetején lévő hártya nyálkás. A legtöbb gombát azonban célszerű hőkezelni, mivel kisebb mennyiségben méreganyagokat tartalmazhatnak.