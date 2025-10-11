október 11., szombat

Rejtély az Alföldön

34 perce

A tiszapüspöki „piramis” sokakat megtévesztett – mi lerántjuk a leplet

Címkék#tiszapüspöki#piramis alföld#építmény

Nem mindennapi látvány tárul azok elé, akik Tiszapüspöki felé tartva fürkésző tekintetüket jobbra szegezik. A már messziről látszódó óriási sárga halom egy titokzatos piramis építésének korai fázisát idézi.

Szoljon.hu

Mintha egy piramis félbehagyott építkezését látnánk, úgy tárul elénk a rengeteg, egymásra halmozott sárga téglatest Tiszapüspöki határában. Messziről nézve tényleg a nagy, aranyló kőtömböket idézi, de persze ez messze nem lesz olyan időtálló építmény, mint az ókori egyiptomi sírépítmények.

Piramis az alföldön
Milyen jól mutatna egy igazi piramis az alföldön!
Fotó: Beküldött kép: Ajtay Csaba

Piramis az alföldön?

Nem is lenne pedig rossz gondolat, látványnak meg pláne egyedi lenne egy égbe nyúló piramis itt a sík alföldön, de a valóság kevésbé szenzációs: mint Bander Józseftől, Tiszapüspüki polgármesterétől megtudtuk, az „építmény” nem más, mint közönséges szalmabálákból épült gúla.

„Egy helyi mezőgazdasági vállalkozás állatok ellátásra alkalmas szalmabálái ezek, amelyeket nagy valószínűséggel szarvasmarhák almozásához fognak használni. Aratás után a bálákat vagy zárt színbe teszik, vagy ilyen formában gúlázzák fel, hogy az eső könnyebben lecsorogjon róla.”

Tehát a tiszapüspöki „piramis”  nem fog évszázadokon átívelő rejtélyt szolgáltatni az emberiség számára. Viszont az állatok alá hasznos lesz - és ez épp elég.

