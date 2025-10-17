1 órája
Jószomszédi iszony: egy idős hölgy közel húsz éve szenved már szomszédjától, így áll most az ügy
Julika több mint másfél évtizede küzd azért, hogy a saját otthonába újra biztonságba érezhesse magát. Az idős hölgy közvetlen szomszédja ugyanis olyan mértékben halmozza a hulladékot saját udvarán, ami katasztrófavédelmi és egészségügyi szempontból is veszélyt jelent. Kihez fordulhat, mit tehet az ember egy problémás szomszéd esetén és mit tanít nekünk ez a történet?
Fekete Jánosné Julika már hosszú évek óta küzd azért, hogy végre ismét biztonságban érezhesse magát a saját otthonában
Fotó: Nagy Balázs
„Évek óta nem érzem magam biztonságban a saját otthonomban” – kezdi a történetet elkeseredetten Julika, aki több mint másfél évtizede él egy kellemetlen szomszédság árnyékában. A mellette lévő udvaron ugyanis évek alatt rengeteg lom, hulladék, sőt gyúlékony anyag halmozódott fel, amelyek nemcsak az ott lakókra, hanem a közvetlen környezetükre is veszélyt jelenthetnek. Az idős hölgy már számtalan levelet írt a hivataloknak a problémás szomszéd viselt dolgai miatt, de az ügy még mindig lóg a levegőben.
Egy problémás szomszéd, több éve húzódó kálvária
A kellemetlen történet 2008 körül kezdődött, amikor a szomszéd ház tulajdonosváltása után a kertben fokozatosan megjelentek az első lomok – amiket aztán újabbak és újabbak követtek.
– Rövid időn belül hatalmas mennyiségű szemét halmozódott fel, motorkerékpárok, törött bútorok, háztartási gépke, veszélyes hulladék is. A házam falához is oda volt támasztva egy régi matrac ami áztatta a falat, nem beszélve a fákról, növényekről, amik ráhajolnak a házra, bekúsznak a cserép alá rongálják az épületet és a melléképületeket – sorolja a problémákat a tulajdonos, hozzátéve, hogy kezdetben igyekezett megtalálni a hangot a szomszéddal, de a fiatalember nem bizonyult együttműködőnek.
Több ígéret is elhangzott ugyan, de ezeket nem követték tettek: a szemét nem csak maradt, de tovább is nőtt. Ráadásul a szomszédjog sincs biztosítva, így nem tudom a saját kerítésemen vagy falamon a szükséges javításokat elvégezni az ő telekoldala felől, mert nem biztosít átjárást és hozzáférést.
Emellett a hölgyet az is erősen aggasztja, hogy a felhalmozott illegális hulladék és gyom a patkányokat is odacsábítja és így a fertőzésveszély is fennállhat.
Az ügyet bonyolítja, hogy az ingatlannak több tulajdonosa is van, akik igyekeznek hárítani a felelősséget és a kommunikáció velük sem volt zökkenőmentes. Így az asszonynak nem volt más választása, mint hivatalos útra terelni az ügyet. A helyzet ugyanis a törvény szerint is meglehetősen aggályos.
Mit mond a törvény az ilyen lakossági panasz kapcsán?
A törvény szerint ugyanis senki sem teheti ki másokat veszélynek, még a saját telkén sem. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) kimondja, hogy a jogok gyakorlása során mindenki köteles a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően eljárni, valamint tilos a joggal való visszaélés. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki a telkén olyan tárgyakat, anyagokat halmoz fel, amelyek másokra nézve veszélyesek vagy zavaróak, az már rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősülhet.
A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a telken elhelyezett anyagok, járművek, eszközök ne jelentsenek tűz- vagy robbanásveszélyt. A hatóság – jellemzően a katasztrófavédelem – jogosult ellenőrizni, és ha a körülmények veszélyesek, intézkedést is elrendelhet.
Ha a felhalmozott hulladék egészségügyi vagy környezetvédelmi kockázatot jelent, a kormányhivatal népegészségügyi osztálya (korábban ÁNTSZ) vizsgálatot indíthat. Emellett a jegyző is kötelezheti a tulajdonost a rend helyreállítására, sőt végrehajtást is elrendelhet, ha a határozatnak nem tesz eleget.
A törvény tehát védi a lakók biztonságát: mindenki köteles úgy élni tulajdonával, hogy azzal ne veszélyeztesse mások életét, egészségét vagy ingatlanát.
A hivatalos utak
Az idős hölgy ennek tudatában próbált hivatalos úton is megoldást találni, ezzel pedig megindult egy ötéves hercehurca: beadványokat írt a jegyzőnek, a kormányhivatalnak, a városüzemeltetésnek, a katasztrófavédelemnek, sőt személyesen is járt ügyintézőknél.
Annyi levelet megírtam, annyi bizonyítékot mellékeltem, de nagyon lassan és nehézkesen halad a dolog.
A problémáról végül a nyár végén értesítette városrész önkormányzati képviselőjét Töreki Andrást, aki ki is szállt a helyszínre és szemlézte a helyzetet. Rajta kívül a katasztrófavédelem munkatársai intézkedtek: kötelezték a szomszédot a hulladék elpakolására, valamint az egyik veszélyes fát is kivágták. Ekkor felcsillant a remény, hogy lendületet kap az ügy, de ez nem bizonyult sem elégnek, sem tartósnak. Julika ekkor döntött úgy, hogy a nyilvánossághoz fordul.
– Már csak abban bízom, hogy ha nyilvánosságot kap az ügy, akkor talán történik valami – mondja kissé reményvesztetten.
Hol tart most az ügy?
A problémás szomszéd kapcsán megkerestük Töreki Andrást, a városrész önkormányzati képviselőjét, s mint megtudtuk, az ügy csak látszólag „hever parlagon”, a háttérben voltak történések az utóbbi időben:
Én már azután intézkedtem, hogy kint voltan a hölgynél és láttam, hogy milyen állapotok uralkodnak. Megtettem a bejelentést a Polgármesteri Hivatal felé, ahonnan továbbították a panaszt a Kormányhivatalnak. Magántulajdon esetében ugyanis nekik van arra lehetőségük, hogy felszólítsák az ingatlan tulajdonosát az állapotok megszüntetésére. Ilyenkor a Kormányhivatalnak 60 napja van egyébként intézkedni és ebben még bőven benne vagyunk.
– mondta el kérdésünkre a képviselő, hozzátéve, hogy azon túl, hogy a hivatalok felé közvetítette az ügyet, már az új jegyzővel is többször egyeztetett erről. Ezen túlmenően a legutóbb megtartott kooperációs megbeszélésen is felhozta a témát, sürgetve a megoldást, de, mint mondta: egyelőre a „Kormányhivatalnál pattog a labda”.
Miért húzódhat el az eljárás?
Bár a jogszabályok világosak, az ilyen ügyek gyakran hónapokig vagy akár évekig is elhúzódnak. Ennek oka, hogy több hatóság is érintett – a jegyző, a kormányhivatal, a katasztrófavédelem vagy a rendőrség –, és mindegyiknek megvan a maga eljárási rendje.
Minden lépéshez hivatalos értesítés, határidő és ellenőrzés tartozik, a fellebbezések pedig tovább lassítják a folyamatot. Így előfordulhat, hogy mire döntés születik, a veszélyes állapot már régóta fennáll.
Mit tehet, ha problémás a szomszédja?
Az elmúlt időszakban több olyan esettel is találkoztunk, ahol a szomszéd telkén felhalmozott hulladék vagy veszélyes anyag okozott problémát az ott élők számára. Fontos tudni, hogy ilyen esetben nem a közösségi oldalakon kell keresni a jogorvoslatot, hanem a megfelelő szervekhez kell fordulni. Még akkor is, ha – mint fentebb írtuk – az eljárás sokszor hosszadalmas.
Elsőként a jegyző indíthat birtokvédelmi eljárást, és kötelezheti a tulajdonost a rend helyreállítására, így az első bejelentést itt érdemes megtenni. Ezzel párhuzamosan a városrész képviselőjét is érdemes értesíteni a problémáról, hiszen mint láttuk, ő is hatékonyan tudja képviselni az ügyet.
- Ha tűz- vagy robbanásveszély merül fel, a katasztrófavédelem jogosult intézkedni, tehát őket kell keresni.
- Egészségügyi kockázat esetén a kormányhivatal népegészségügyi osztálya járhat el, míg súlyos veszély esetén akár a rendőrség is bevonható.
- Ha ezek az utak nem vezetnek eredményre, polgári perben kérhető a veszélyes állapot megszüntetése.
A szakértők szerint minden bejelentést érdemes írásban, fényképekkel és dátummal dokumentálva megtenni, hogy az ügy nyomon követhető legyen.
Csak nyugalomra vágyik
Julika számára ez az egész nem jogi csűrés-csavarás kérdése, hanem a mindennapi biztonságé.
Én már csak annyit szeretnék, hogy nyugodtan hajthassam álomra a fejem. Az otthonom legyen biztonságban – ehhez jogom van.
– fogalmazza meg az idős asszony csendesen a legfontosabbat.
És valóban: bár a hivatalos eljárások sokszor lassúak és bonyolultak, az embernek nem csak jogos igénye, de törvény adta joga is, hogy otthonát biztonságban tudhassa. Ez az ügy arra is rávilágít, hogy a szomszédi viszályokon túl minden település közösségének érdeke a rendezett, veszélytől mentes lakókörnyezet és hogy a jószomszédi viszony azon is múlik, hogy ki hogyan „sepreget a saját portáján”. Julika ügyére egyelőre nem került pont, de ő nem adja fel és reméli, hogy belátható időn belül rendeződik a helyzet. Akkor már ő is nyugodtan alhat éjszaka.
