Jószomszédi iszony: egy idős hölgy közel húsz éve szenved már szomszédjától, így áll most az ügy

„Évek óta nem érzem magam biztonságban a saját otthonomban” – kezdi a történetet elkeseredetten Julika, aki több mint másfél évtizede él egy kellemetlen szomszédság árnyékában. A mellette lévő udvaron ugyanis évek alatt rengeteg lom, hulladék, sőt gyúlékony anyag halmozódott fel, amelyek nemcsak az ott lakókra, hanem a közvetlen környezetükre is veszélyt jelenthetnek. Az idős hölgy már számtalan levelet írt a hivataloknak a problémás szomszéd viselt dolgai miatt, de az ügy még mindig lóg a levegőben.

Julika több hivatalnak több levelet is írt a problémás szomszéd miatt, amelyben számos fotóva támasztotta alá a panaszát. Az ügy mégis nagyon nehézkesen halad

Fotó: Avar Vanda

Egy problémás szomszéd, több éve húzódó kálvária

A kellemetlen történet 2008 körül kezdődött, amikor a szomszéd ház tulajdonosváltása után a kertben fokozatosan megjelentek az első lomok – amiket aztán újabbak és újabbak követtek.

– Rövid időn belül hatalmas mennyiségű szemét halmozódott fel, motorkerékpárok, törött bútorok, háztartási gépke, veszélyes hulladék is. A házam falához is oda volt támasztva egy régi matrac ami áztatta a falat, nem beszélve a fákról, növényekről, amik ráhajolnak a házra, bekúsznak a cserép alá rongálják az épületet és a melléképületeket – sorolja a problémákat a tulajdonos, hozzátéve, hogy kezdetben igyekezett megtalálni a hangot a szomszéddal, de a fiatalember nem bizonyult együttműködőnek.

Több ígéret is elhangzott ugyan, de ezeket nem követték tettek: a szemét nem csak maradt, de tovább is nőtt. Ráadásul a szomszédjog sincs biztosítva, így nem tudom a saját kerítésemen vagy falamon a szükséges javításokat elvégezni az ő telekoldala felől, mert nem biztosít átjárást és hozzáférést.

Emellett a hölgyet az is erősen aggasztja, hogy a felhalmozott illegális hulladék és gyom a patkányokat is odacsábítja és így a fertőzésveszély is fennállhat.

Az ügyet bonyolítja, hogy az ingatlannak több tulajdonosa is van, akik igyekeznek hárítani a felelősséget és a kommunikáció velük sem volt zökkenőmentes. Így az asszonynak nem volt más választása, mint hivatalos útra terelni az ügyet. A helyzet ugyanis a törvény szerint is meglehetősen aggályos.

Mit mond a törvény az ilyen lakossági panasz kapcsán?

A törvény szerint ugyanis senki sem teheti ki másokat veszélynek, még a saját telkén sem. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) kimondja, hogy a jogok gyakorlása során mindenki köteles a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően eljárni, valamint tilos a joggal való visszaélés. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki a telkén olyan tárgyakat, anyagokat halmoz fel, amelyek másokra nézve veszélyesek vagy zavaróak, az már rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősülhet.