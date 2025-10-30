A hétvége jelmondata: csokit vagy csalunk! – megszámolni is nehéz, mennyi program vár ránk

Csokit vagy csínyt! A hétvégi programajánlót egyértelműen a halloweeni események uralják, így minden korosztály találhat magának egy kis borzongást vagy vidám kikapcsolódást. Ingyen vetítés, rémisztő játékok, vagy akár sportolás is várja azokat, akik tartalmasan szeretnék eltölteni az őszi szünet utolsó napjait. Mutatjuk, mit tartogat a hétvége!

Tökök és hátborzongató programok uralják legújabb programajánlót

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Programajánló Szolnokon és környékén: október 31. (péntek)

SZOLNOK A Szolnok Élménysziget egy rémisztően jó futásra invitálja a sport szerelmeseit a tiszaligeti futókörhöz. A helyszínt sötét és füstös hangulat jellemzi majd, ezért nem árt, ha a résztvevők lámpával világítják meg magukat. A szervezők arra biztatják a futókat, hogy ijesztő jelmezben teljesítsék a távot – minél kreatívabb a kosztüm, annál nagyobb a siker esélye. A program 18 órától kezdődik zenével, tábortűzzel és pillecukorral.

Este 7 órától a Töklámpás Party veszi kezdetét Szandaszőlősön, a Lengyel Antal téren. A rendezvényen jelmezbemutató, kézműves foglalkozás, parasátor, arcfestés és egy jósda gondoskodik a hangulatról, miközben Armanidj szolgáltatja a zenét. A finomságokról sem kell lemondani, hiszen a látogatók akár maguk is vihetnek harapnivalót, de a helyszínen büfé és kürtöskalács is várja majd az érdeklődőket.

ÚJSZÁSZ 16 órától az Újszászi Művelődési Házba várják a csokikeresőket. A játékban való részvétel feltétele a rémisztő jelmez, az édességet pedig csak a varázsszó bemondása után lehet átvenni – ami természetesen nem más, mint: csokit vagy csalunk!

MARTFŰ Este 6 órától a Reboot Sportegyesület és a Korzó Kávézó szervezésében valósul meg a 10. Halloween Futás, ahová kicsiket és nagyokat is szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes, ám a belépés feltétele a tökfaragás, magyarán ez a beugró. A szervezők arra buzdítják a résztvevőket, hogy jelmezben érkezzenek. Fejlámpa vagy testlámpa használata kötelező. A hagyományokhoz híven a futás során minden megtett kör után egy pecsét jár, amelyet a végén cukorkára válthatnak be a mozogni vágyók. Az esemény helyszíne a Korzó Kávézó.

Egy kör 500 méter.

Az időtartam 45 perc.

Szintén 18 órától nyitja meg kapuit a Légó pince, ahol a látogatók egy igazi rémpincét fedezhetnek fel, előzetes bejelentkezés nélkül. A bátrabbak a rémpróbát is teljesíthetik, a jelmezben érkezők pedig jutalomban részesülnek.