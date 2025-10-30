56 perce
A hétvége jelmondata: csokit vagy csalunk! – megszámolni is nehéz, mennyi program vár ránk
A hétvége különleges lehetőségeket biztosít arra, hogy az őszi szünet utolsó napjai igazán emlékezetesek legyenek. Programajánlónkban összegyűjtöttük, mely eseményeket érdemes számításba venni a következő napokban.
Csokit vagy csínyt! A hétvégi programajánlót egyértelműen a halloweeni események uralják, így minden korosztály találhat magának egy kis borzongást vagy vidám kikapcsolódást. Ingyen vetítés, rémisztő játékok, vagy akár sportolás is várja azokat, akik tartalmasan szeretnék eltölteni az őszi szünet utolsó napjait. Mutatjuk, mit tartogat a hétvége!
Programajánló Szolnokon és környékén: október 31. (péntek)
SZOLNOK A Szolnok Élménysziget egy rémisztően jó futásra invitálja a sport szerelmeseit a tiszaligeti futókörhöz. A helyszínt sötét és füstös hangulat jellemzi majd, ezért nem árt, ha a résztvevők lámpával világítják meg magukat. A szervezők arra biztatják a futókat, hogy ijesztő jelmezben teljesítsék a távot – minél kreatívabb a kosztüm, annál nagyobb a siker esélye. A program 18 órától kezdődik zenével, tábortűzzel és pillecukorral.
Este 7 órától a Töklámpás Party veszi kezdetét Szandaszőlősön, a Lengyel Antal téren. A rendezvényen jelmezbemutató, kézműves foglalkozás, parasátor, arcfestés és egy jósda gondoskodik a hangulatról, miközben Armanidj szolgáltatja a zenét. A finomságokról sem kell lemondani, hiszen a látogatók akár maguk is vihetnek harapnivalót, de a helyszínen büfé és kürtöskalács is várja majd az érdeklődőket.
ÚJSZÁSZ 16 órától az Újszászi Művelődési Házba várják a csokikeresőket. A játékban való részvétel feltétele a rémisztő jelmez, az édességet pedig csak a varázsszó bemondása után lehet átvenni – ami természetesen nem más, mint: csokit vagy csalunk!
MARTFŰ Este 6 órától a Reboot Sportegyesület és a Korzó Kávézó szervezésében valósul meg a 10. Halloween Futás, ahová kicsiket és nagyokat is szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes, ám a belépés feltétele a tökfaragás, magyarán ez a beugró. A szervezők arra buzdítják a résztvevőket, hogy jelmezben érkezzenek. Fejlámpa vagy testlámpa használata kötelező. A hagyományokhoz híven a futás során minden megtett kör után egy pecsét jár, amelyet a végén cukorkára válthatnak be a mozogni vágyók. Az esemény helyszíne a Korzó Kávézó.
- Egy kör 500 méter.
- Az időtartam 45 perc.
Szintén 18 órától nyitja meg kapuit a Légó pince, ahol a látogatók egy igazi rémpincét fedezhetnek fel, előzetes bejelentkezés nélkül. A bátrabbak a rémpróbát is teljesíthetik, a jelmezben érkezők pedig jutalomban részesülnek.
A Martfű Moziban ingyenes filmvetítésre várják az érdeklődőket 18 órától; A hosszú menetelés című filmet vetítik le a látogatóknak.
TÚRKEVE Pénteken 15 órától rémisztően izgalmas programokkal várják a látogatókat a Tök-Jó-Napok rendezvényén. A délután jelmezversennyel indul, majd halloweeni séta veszi kezdetét. A szervezők minden jelmezes gyermeket és felnőttet szívesen látnak. A bátor érdeklődők megkóstolhatják a boszorkányteát, a Művelődési Ház udvarán pedig megtekinthetik a „Rémisztően Tök” kiállítást is. A nap végén Halloween Gyerekdiszkó zárja a programot, ahol Dj. Robby gondoskodik a hangulatról. A belépődíj 1 csomag cukorka.
JÁSZBERÉNY Halloween Party-t rendeznek 20 órától a Lehel Film-színházban. A hangulatról a Dynamite Dudes banda gondoskodik. A legjobb jelmezben érkezőket díjazzák, így érdemes kellő hangsúlyt fektetni az előkészületekre.
CEGLÉD A halott menyasszony nyomában című interaktív játékkal várják az érdeklődőket a Ceglédi Kaszinóba 18 órától. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
ABONY Mozgalmas programmal készülnek a dél-pesti városban: a Mikes-tó futóköréhez várják a mozogni vágyókat. A távokat mindenki saját vállalása szerint teljesítheti, a végén pedig összesítik a közösen megtett kilométereket. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött, amelyre 17:45-től lesz lehetőség. A futás 18 órától kezdődik.
November 1. (szombat)
SZOLNOK A Flow Music Clubban 20 órától kezdődik a Halloween Classic Party, ahol a jelmezben érkezők egy ital erejéig a ház vendégei lesznek. A bulit Nagy Szilárd vezeti. Az eseményre elővételben, online is lehet jegyet vásárolni.
NAGYKÖRŰ November első napján halloweeni vidámságra várják az érdeklődőket 16 órától a lombkoronasétányon. A programok között lesz tökdíszítés, arcfestés és családi mozi is. A Lomb Bisztróban az alkalomnak megfelelő ételeket kínálnak, például Spooky Burgert.
CSERKESZŐLŐ A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban ingyenes halloweeni programokkal kedveskednek a borzongásra vágyóknak. A helyszínen tökfaragásra és töklámpás készítésre is lehetőség nyílik.
November 2. (vasárnap)
JÁSZAPÁTI A településre az Országos Állat és Kirakodó Vásár csalogatja az érdeklődőket széles kínálattal. Érdemes korán érkezni, hiszen a legjobb darabokat gyorsan elkapkodják!
MEZŐTÚR Kisállatvásárt rendez a C-95 Mezőtúr és Vidéke Galamb- és Kisállattenyésztők Civil Társasága a volt főiskola hátsó bejáratánál. A vásár reggel 8 órától kezdődik. A rendezvény területén kizárólag állatorvosi engedéllyel árusíthatók a házi kedvencek.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Papíron csábító állások, a valóságban sokszor csalódás a fizetés a Jászkunságban
Ne hagyjuk őrizetlenül a mécsest! – fontos tanácsok az ünnepi megemlékezéshez