1 órája
Napsugaras programok várják a diákokat az őszi szünetben Szolnokon
Ha jó az idő, érdemes nagyokat kirándulni. Ám a diákok akkor sem maradnak programok nélkül, ha szeles, hűvös az idő, netán még az eső is esik. Szolnokon a Napsugár Gyermekház is várja a gyerekeket. Íme a programok az őszi szünetre!
Jól jönnek a programok az őszi szünetre, kell egy kis kikapcsolódás. Szolnokon a többfelé kalandozhatnak a gyerekek.
Végre nem kell tanulni, jöhet a kikapcsolódás. Október végén kézműves programokkal, vetélkedőkkel, szabadidős játékokkal várják a gyermekeket a szolnoki Napsugár Gyermekházban. A Baross úti intézmény munkatársai szeretettel várják a diákokat a foglalkozásokra, melyeken a részvétel érkezési sorrendben történik.
– Bejelentkezés nem szükséges, de a résztvevők száma korlátozott. Iskoláskorúak egyedül, óvodások szülői felügyelettel vehetnek részt a programokon – tudatták a gyermekház illetékesei. A létesítmény minden hétköznap 7.30-tól délután négy óráig tart nyitva, napi belépődíj: 2500 Ft/fő.
Ezek lesznek a programok az őszi szünetre
- Október 27. délelőtt gyöngyözés (állatok), délután gyöngyözés (állatok).
- Október 28. délelőtt agyagozás (faleveles szappantartó), délután agyagozás (szélcsengő).
- Október 29. délelőtt gyöngyözés (szövés), délután gyöngyözés (szövés).
- Október 30. délelőtt agyagozás (állatfigurák), délután népijáték vetélkedő.
- Október 31. délelőtt gyöngyözés (ékszerek), délután játékos vetélkedő.
A foglalkozások kezdési időpontjai: 9.00, 10.15, 13.00, 14.15
– A fentieken kívül társasjátékok, színezők várják a gyerekeket. Az apróságoknak baba-sarokkal készülünk – hangsúlyozták a gyermekház munkatársai.
Boszorkányság vár a RepTárban
Ezek mellett a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeumba is érdemes ellátogatni az őszi szünetben. Boszorkányos őszi szünet keretében kalandos kvíz nyereményjátékkal, BosziKuckó – színezés és kavicsfestés és Szelfi Sarok – vicces fejfedők, boszis fotók – várják az érdeklődőket. A múzeum szünet minden napján nyitva tart.
Ölelésben, szeretetben – mert bizony egy pillanat mindent megváltoztathat