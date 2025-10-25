Napsugaras programok várják a diákokat az őszi szünetben Szolnokon

Jól jönnek a programok az őszi szünetre, kell egy kis kikapcsolódás. Szolnokon a többfelé kalandozhatnak a gyerekek.

Programok az őszi szünetre: a szolnoki Napsugár Gyermekházban kézműveskedés várja a diákokat

Fotó: Illusztráció / Török János (MW archív)

Végre nem kell tanulni, jöhet a kikapcsolódás. Október végén kézműves programokkal, vetélkedőkkel, szabadidős játékokkal várják a gyermekeket a szolnoki Napsugár Gyermekházban. A Baross úti intézmény munkatársai szeretettel várják a diákokat a foglalkozásokra, melyeken a részvétel érkezési sorrendben történik.

– Bejelentkezés nem szükséges, de a résztvevők száma korlátozott. Iskoláskorúak egyedül, óvodások szülői felügyelettel vehetnek részt a programokon – tudatták a gyermekház illetékesei. A létesítmény minden hétköznap 7.30-tól délután négy óráig tart nyitva, napi belépődíj: 2500 Ft/fő.

Ezek lesznek a programok az őszi szünetre

Október 27. délelőtt gyöngyözés (állatok), délután gyöngyözés (állatok).

Október 28. délelőtt agyagozás (faleveles szappantartó), délután agyagozás (szélcsengő).

Október 29. délelőtt gyöngyözés (szövés), délután gyöngyözés (szövés).

Október 30. délelőtt agyagozás (állatfigurák), délután népijáték vetélkedő.

Október 31. délelőtt gyöngyözés (ékszerek), délután játékos vetélkedő.

A foglalkozások kezdési időpontjai: 9.00, 10.15, 13.00, 14.15

– A fentieken kívül társasjátékok, színezők várják a gyerekeket. Az apróságoknak baba-sarokkal készülünk – hangsúlyozták a gyermekház munkatársai.

Boszorkányság vár a RepTárban

Ezek mellett a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeumba is érdemes ellátogatni az őszi szünetben. Boszorkányos őszi szünet keretében kalandos kvíz nyereményjátékkal, BosziKuckó – színezés és kavicsfestés és Szelfi Sarok – vicces fejfedők, boszis fotók – várják az érdeklődőket. A múzeum szünet minden napján nyitva tart.