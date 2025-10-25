október 25., szombat

Napsugaras programok várják a diákokat az őszi szünetben Szolnokon

Címkék#kézműves foglalkozás#program#őszi szünet

Ha jó az idő, érdemes nagyokat kirándulni. Ám a diákok akkor sem maradnak programok nélkül, ha szeles, hűvös az idő, netán még az eső is esik. Szolnokon a Napsugár Gyermekház is várja a gyerekeket. Íme a programok az őszi szünetre!

Rimóczi Ágnes

Jól jönnek a programok az őszi szünetre, kell egy kis kikapcsolódás. Szolnokon a többfelé kalandozhatnak a gyerekek.

programok az őszi szünetre Szolnok
Programok az őszi szünetre: a szolnoki Napsugár Gyermekházban kézműveskedés várja a diákokat
Fotó: Illusztráció / Török János (MW archív)

Végre nem kell tanulni, jöhet a kikapcsolódás. Október végén kézműves programokkal, vetélkedőkkel, szabadidős játékokkal várják a gyermekeket a szolnoki Napsugár Gyermekházban. A Baross úti intézmény munkatársai szeretettel várják a diákokat a foglalkozásokra, melyeken a részvétel érkezési sorrendben történik.

– Bejelentkezés nem szükséges, de a résztvevők száma korlátozott. Iskoláskorúak egyedül, óvodások szülői felügyelettel vehetnek részt a programokon – tudatták a gyermekház illetékesei. A létesítmény minden hétköznap 7.30-tól délután négy óráig tart nyitva, napi belépődíj: 2500 Ft/fő.

Ezek lesznek a programok az őszi szünetre

  • Október 27. délelőtt gyöngyözés (állatok), délután gyöngyözés (állatok).
  • Október 28. délelőtt agyagozás (faleveles szappantartó), délután agyagozás (szélcsengő).
  • Október 29. délelőtt gyöngyözés (szövés), délután gyöngyözés (szövés).
  • Október 30. délelőtt agyagozás (állatfigurák), délután népijáték vetélkedő.
  • Október 31. délelőtt gyöngyözés (ékszerek), délután játékos vetélkedő.

A foglalkozások kezdési időpontjai: 9.00, 10.15, 13.00, 14.15

– A fentieken kívül társasjátékok, színezők várják a gyerekeket. Az apróságoknak baba-sarokkal készülünk – hangsúlyozták a gyermekház munkatársai.

Boszorkányság vár a RepTárban

Ezek mellett a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeumba is érdemes ellátogatni az őszi szünetben. Boszorkányos őszi szünet keretében kalandos kvíz nyereményjátékkal, BosziKuckó – színezés és kavicsfestés és Szelfi Sarok – vicces fejfedők, boszis fotók – várják az érdeklődőket. A múzeum szünet minden napján nyitva tart.

 

