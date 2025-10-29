október 29., szerda

Magyar katonai siker – bevetésre kész a Közép-Európa védelmét erősítő különleges erő

Címkék#R-SOCC#Magyarország#honvédség

Magyarország vezetésével új szintre lépett a katonai biztonság Közép-Európában. A Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) sikeresen teljesítette a NATO értékelését, és műveletkész minősítést szerzett, ezzel megerősítve a régió közös védelmi képességeit.

Avar Vanda

„Közép-Európa mától egy biztonságosabb hely” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután hivatalosan is bejelentették: a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) sikeresen teljesítette a NATO által előírt vizsgákat, és „műveletkész” minősítést szerzett. Ez a mérföldkő Magyarország és partnerei közös munkájának eredménye, amely új szintre emeli a térség védelmi képességét.

R-SOCC
Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében elismerően méltatta a R-SOCC projektben résztvevő katonák kitartását és eredményeit
Fotó: Nagy Balázs

Mi az R-SOCC és miért fontos?

Az R-SOCC (Regional Special Operations Component Command) egy fontos katonai projekt, ami 2018-ban indult Magyarország kezdeményezésére. A cél az volt, hogy a közép-európai országok – Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország – közösen, NATO-szabványok szerint legyenek képesek különleges műveleteket tervezni és végrehajtani. A projekt nemcsak a katonai védelmet erősíti, de Magyarország geopolitikai szerepét is növeli, különösen Közép-Európában.
A most megszerzett minősítés megerősíti, hogy az együttműködés működik, a rendszer beérett, és a régió képes önállóan is reagálni a biztonsági kihívásokra.

Az R-SOCC sikeres NATO-minősítést szerzett

Fotók: Nagy Balázs

Magyarország vezető szerepe a régióban

A honvédelmi miniszter felidézte: a 2010 előtti évek a magyar haderő leépítéséről szóltak, a fejlődés csak azután indulhatott meg, hogy az ország gazdasági teljesítménye stabil alapra került. „2023-ra egy évvel a vállalt határidő előtt értük el a GDP-arányos két százalékos védelmi költségvetést” – hangsúlyozta.  2025. október 20-án pedig az R-SOCC megkapta a „műveletkész” minősítést, ami azt jelenti, hogy képes végrehajtani a legmodernebb katonai műveteket a legújabb eszközökkel és eljárásokkal.

A miniszter szerint a különleges műveleti erők a honvédség elitje: – A különleges műveleti komponens a haderő lándzsájának a hegye – a legfelkészültebb, leggyorsabban reagáló erő, amelynek éppen ilyen minősítésre van szüksége. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a vizsga megszerzése nem volt kötelező, Magyarország mégis vállalta, hogy demonstrálja felkészültségét. 

– Ez egy olyan kezdeményezés, amellyel bebizonyítottuk: a közép-európai országok képesek közösen fellépni. Ettől a naptól Közép-Európa valóban biztonságosabb hely.

különleges műveleti komponens
„A különleges műveleti komponens a haderő lándzsájának a hegye"
Fotó: Nagy Balázs

Együttműködés és közös képességfejlesztés

A BLACK SWAN 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat keretében zajlott le a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság validációja. Az október 1-10 között zajló, nemzetközi részvétellel lebonyolított gyakorlat során a Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag (MN SOATG) és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag (SOLTG) is sikeresen teljesítette a NATO különleges erők értékelését (SOFEVAL).
A minősítési folyamat igazolta, hogy az R-SOCC a NATO elvárásainak megfelelően képes összehangolt, többnemzeti különleges műveletek irányítására. A vizsga nemcsak technikai, hanem szervezeti és vezetési szinten is azt bizonyította, hogy a részt vevő országok együttműködése a gyakorlatban is működőképes, reagálni tud a régió biztonsági kihívásaira.

– Öt nemzet, egy közös cél, egy közös képesség. Ez a Regionális Különleges Műveleti Parancsnokság lényege – fogalmazott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese.

A siker emberi oldala

A honvédelmi vezetők hangsúlyozták: a mostani elismerés nemcsak katonai, hanem szakmai és emberi siker is – a felkészültség, az elhivatottság és az összefogás diadala.
Az R-SOCC megalapításától a NATO-minősítésig vezető út évek munkáját, nemzetközi együttműködést és kitartó szakmai fejlődést jelentett.

Simon Péter ezredes beszédében személyesen köszönte meg a katonák szolgálatát, kitartását és elkötelezettségét, majd hozzátette:
– A mai egy fontos mérföldkő, de nem a végállomás. Meg kell őrizzük, tovább kell fejlesszük ezt a képességet amit közösen elértünk  – mondta, utalva arra, hogy az R-SOCC fejlődése és jövőbeni fejlesztése elengedhetetlen a közép-európai és NATO-szintű védelmi stratégiák szempontjából.

Az R-SOCC története jóval több, mint egy katonai projekt sikere: egy közös európai elköteleződésé a biztonság és a szövetségi együttműködés mellett. A most megszerzett minősítés annak a bizonyítéka, hogy a felkészültség, a bizalom és a partnerség képes kézzelfogható eredményeket teremteni. Magyarország és szövetségesei ezzel nemcsak egy katonai képességet, hanem egy új biztonsági szintet hoztak létre Közép-Európában. 

