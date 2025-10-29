Magyar katonai siker – bevetésre kész a Közép-Európa védelmét erősítő különleges erő

„A különleges műveleti komponens a haderő lándzsájának a hegye"

Együttműködés és közös képességfejlesztés

A BLACK SWAN 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat keretében zajlott le a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság validációja. Az október 1-10 között zajló, nemzetközi részvétellel lebonyolított gyakorlat során a Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag (MN SOATG) és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag (SOLTG) is sikeresen teljesítette a NATO különleges erők értékelését (SOFEVAL).

A minősítési folyamat igazolta, hogy az R-SOCC a NATO elvárásainak megfelelően képes összehangolt, többnemzeti különleges műveletek irányítására. A vizsga nemcsak technikai, hanem szervezeti és vezetési szinten is azt bizonyította, hogy a részt vevő országok együttműködése a gyakorlatban is működőképes, reagálni tud a régió biztonsági kihívásaira.

– Öt nemzet, egy közös cél, egy közös képesség. Ez a Regionális Különleges Műveleti Parancsnokság lényege – fogalmazott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese.

A siker emberi oldala

A honvédelmi vezetők hangsúlyozták: a mostani elismerés nemcsak katonai, hanem szakmai és emberi siker is – a felkészültség, az elhivatottság és az összefogás diadala.

Az R-SOCC megalapításától a NATO-minősítésig vezető út évek munkáját, nemzetközi együttműködést és kitartó szakmai fejlődést jelentett.

Simon Péter ezredes beszédében személyesen köszönte meg a katonák szolgálatát, kitartását és elkötelezettségét, majd hozzátette:

– A mai egy fontos mérföldkő, de nem a végállomás. Meg kell őrizzük, tovább kell fejlesszük ezt a képességet amit közösen elértünk – mondta, utalva arra, hogy az R-SOCC fejlődése és jövőbeni fejlesztése elengedhetetlen a közép-európai és NATO-szintű védelmi stratégiák szempontjából.

Az R-SOCC története jóval több, mint egy katonai projekt sikere: egy közös európai elköteleződésé a biztonság és a szövetségi együttműködés mellett. A most megszerzett minősítés annak a bizonyítéka, hogy a felkészültség, a bizalom és a partnerség képes kézzelfogható eredményeket teremteni. Magyarország és szövetségesei ezzel nemcsak egy katonai képességet, hanem egy új biztonsági szintet hoztak létre Közép-Európában.