Megnézték, hogyan működik a hulladékfeldolgozás az NHSZ szolnoki válogatóüzemében – galériával

– A környezetvédelem és a fenntarthatóság mindannyiunk életét meghatározza. Az, hogy milyen döntéseket hozunk a mindennapokban, meghatározza, hogy milyen környezetben élhetünk mi és milyen környezetben élnek majd a gyerekeink – hangsúlyozta a bejáráson dr. Raisz Anikó.

Az államtitkár rámutatott: azért tartották fontosnak a PET palackok, valamint az alumínium és üveg palackok visszavételtét, mert ezek így kerülnek leginkább vissza a körforgásba.

Dr. Raisz Anikó: köszönjük a lakosság együttműködését

– A magyar lakosság nagyon jól reagált erre a kihívásra, ezúton is köszönjük mindenkinek az együttműködést. Mára meghaladtuk a kétmilliárd viszaváltott palackszámot, ami azt mutatja, hogy hogy megértettük, tudjuk, mit kell tenni, együttműködik a lakosság. És itt kap szerepet, nagyon fontos szerepet ez az üzem, ahol most vagyunk – emelte ki dr. Raisz Anikó, hozzátéve: az üzemben éppen ezeket a palackokat válogatják, azok visszakerülnek a körforgásba, másodnyersanyagként hasznosulnak.

A szemléletformálásnak kiemelt szerepe van

Az államtitkár kitért a szemléletformálás fontosságára is.

– Büszkék vagyunk arra , amit az elmúlt években elértünk. Létezik ugyanis egy felmérés, mely szerint a kilencvenes években a lakosságnak csupán 20 százaléka szelektált, ma már több mint 84 százalékuk vallja, hogy otthon a háztartásában szelektíven gyűjti a szemetet. Nagyon fontos, hogy a gyerekek is megtanulják, tudják, hogy miből mi lesz, ezzel megtanulják a dolgok értékét és így megbecsülik azokat – hangsúlyozta dr. Raisz Anikó.

A szolnokiak jól teljesítenek a visszaváltási rendszerben

Lits László, az NHSZ Szolnok ügyvezetője arról beszélt, hogy a szolnoki lakosság jól teljesít a visszaváltási rendszerben. Mint mondta: a beszállított mennyiségek növekvő mennyisége azt mutatja, hogy működik a rendszer.