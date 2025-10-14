34 perce
Megnézték, hogyan működik a hulladékfeldolgozás az NHSZ szolnoki válogatóüzemében – galériával
A szelektív hulladékgazdálkodási rendszer működését tekintette meg az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára a vármegyeszékhelyen. Dr. Raisz Anikó szolnoki látogatása során környezetvédelmi versenyeken eredményesen szereplő diákokkal is találkozott.
A hulladékfeldolgozás mozzanatait tekintették meg
Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos sajtónyilvános eseményen látogatott el az NHSZ Szolnok Zrt. Újszászi úti válogatóüzemébe. A térség elöljáróit elkísérte dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.
A politikus a cégvezetők kalauzolásával megtekintette válogatóüzemben a szelektív hulladékgazdálkodási rendszert, az új – kormányzati és EU-s forrásból finanszírozott – válogatósor működését.
Környezetvédelmi látogatás SzolnokonFotók: Nagy Balázs
– A környezetvédelem és a fenntarthatóság mindannyiunk életét meghatározza. Az, hogy milyen döntéseket hozunk a mindennapokban, meghatározza, hogy milyen környezetben élhetünk mi és milyen környezetben élnek majd a gyerekeink – hangsúlyozta a bejáráson dr. Raisz Anikó.
Az államtitkár rámutatott: azért tartották fontosnak a PET palackok, valamint az alumínium és üveg palackok visszavételtét, mert ezek így kerülnek leginkább vissza a körforgásba.
Dr. Raisz Anikó: köszönjük a lakosság együttműködését
– A magyar lakosság nagyon jól reagált erre a kihívásra, ezúton is köszönjük mindenkinek az együttműködést. Mára meghaladtuk a kétmilliárd viszaváltott palackszámot, ami azt mutatja, hogy hogy megértettük, tudjuk, mit kell tenni, együttműködik a lakosság. És itt kap szerepet, nagyon fontos szerepet ez az üzem, ahol most vagyunk – emelte ki dr. Raisz Anikó, hozzátéve: az üzemben éppen ezeket a palackokat válogatják, azok visszakerülnek a körforgásba, másodnyersanyagként hasznosulnak.
A szemléletformálásnak kiemelt szerepe van
Az államtitkár kitért a szemléletformálás fontosságára is.
– Büszkék vagyunk arra , amit az elmúlt években elértünk. Létezik ugyanis egy felmérés, mely szerint a kilencvenes években a lakosságnak csupán 20 százaléka szelektált, ma már több mint 84 százalékuk vallja, hogy otthon a háztartásában szelektíven gyűjti a szemetet. Nagyon fontos, hogy a gyerekek is megtanulják, tudják, hogy miből mi lesz, ezzel megtanulják a dolgok értékét és így megbecsülik azokat – hangsúlyozta dr. Raisz Anikó.
A szolnokiak jól teljesítenek a visszaváltási rendszerben
Lits László, az NHSZ Szolnok ügyvezetője arról beszélt, hogy a szolnoki lakosság jól teljesít a visszaváltási rendszerben. Mint mondta: a beszállított mennyiségek növekvő mennyisége azt mutatja, hogy működik a rendszer.
– Vannak még a rendszerben nehézségek, fontos, hogy megfelelő mennyiségű automatákkal rendelkezzünk, valamint a kézi visszaváltás lehetősége is szélesebb körű legyen – emelte ki a vezető, hozzátéve: a cég ennek érdekében közösen dolgozik a MOHU-val és a kormányzattal.
Fiatalokkal beszélgettek a környezetvédelem kérdéseiről
Az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára az üzembejárás után diákokkal találkozott. Környezetvédelmi versenyen, pályázaton eredményes általános- és középiskolás diákokkal (Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI, Varga Katalin Gimnázium, Verseghy Ferenc Gimnázium és a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum és az MCC diákjai) beszélgetett a környezetvédelem fontos kérdéseiről az MCC szolnoki képzési központjában.