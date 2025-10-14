október 14., kedd

Dr. Raisz Anikó Szolnokon

Megnézték, hogyan működik a hulladékfeldolgozás az NHSZ szolnoki válogatóüzemében – galériával

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#Dr Raisz Anikó#NHSZ Szolnok#hulladékválogató#környezetvédelem

A szelektív hulladékgazdálkodási rendszer működését tekintette meg az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára a vármegyeszékhelyen. Dr. Raisz Anikó szolnoki látogatása során környezetvédelmi versenyeken eredményesen szereplő diákokkal is találkozott.

Rimóczi Ágnes

Dr. Raisz Anikó Szolnokra látogatott. Az államtitkár szakemberekkel és fiatalokkal beszélgetett a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem fontos kérdéseiről.

dr. Raisz Anikó Szolnok
Dr. Raisz Anikó Szolnokon: az államtitkárt az NHSZ cégvezetői vezették körbe az Újszászi úti válogatóüzemben
Fotó: Nagy Balázs

A hulladékfeldolgozás mozzanatait tekintették meg

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos sajtónyilvános eseményen látogatott el az NHSZ Szolnok Zrt. Újszászi úti válogatóüzemébe. A térség elöljáróit elkísérte dr. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.

A politikus a cégvezetők kalauzolásával megtekintette válogatóüzemben a szelektív hulladékgazdálkodási rendszert, az új – kormányzati és EU-s forrásból finanszírozott – válogatósor működését.

Környezetvédelmi látogatás Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

– A környezetvédelem és a fenntarthatóság mindannyiunk életét meghatározza. Az, hogy milyen döntéseket hozunk a mindennapokban, meghatározza, hogy milyen környezetben élhetünk mi és milyen környezetben élnek majd a gyerekeink – hangsúlyozta a bejáráson dr. Raisz Anikó.

Az államtitkár rámutatott: azért tartották fontosnak a PET palackok, valamint az alumínium és üveg palackok visszavételtét, mert ezek így kerülnek leginkább vissza a körforgásba.

Dr. Raisz Anikó: köszönjük a lakosság együttműködését

– A magyar lakosság nagyon jól reagált erre a kihívásra, ezúton is köszönjük mindenkinek az együttműködést. Mára meghaladtuk a kétmilliárd viszaváltott palackszámot, ami azt mutatja, hogy hogy megértettük, tudjuk, mit kell tenni, együttműködik a lakosság. És itt kap szerepet, nagyon fontos szerepet ez az üzem, ahol most vagyunk – emelte ki dr. Raisz Anikó, hozzátéve: az üzemben éppen ezeket a palackokat válogatják, azok visszakerülnek a körforgásba, másodnyersanyagként hasznosulnak.

A szemléletformálásnak kiemelt szerepe van

Az államtitkár kitért a szemléletformálás fontosságára is. 

– Büszkék vagyunk arra , amit az elmúlt években elértünk. Létezik ugyanis egy felmérés, mely szerint a kilencvenes években a lakosságnak csupán 20 százaléka szelektált, ma már több mint 84 százalékuk vallja, hogy otthon a háztartásában szelektíven gyűjti a szemetet. Nagyon fontos, hogy a gyerekek is megtanulják, tudják, hogy miből mi lesz, ezzel megtanulják a dolgok értékét és így megbecsülik azokat – hangsúlyozta dr. Raisz Anikó.

A szolnokiak jól teljesítenek a visszaváltási rendszerben

Lits László, az NHSZ Szolnok ügyvezetője arról beszélt, hogy a szolnoki lakosság jól teljesít a visszaváltási rendszerben. Mint mondta: a beszállított mennyiségek növekvő mennyisége azt mutatja, hogy működik a rendszer.

– Vannak még a rendszerben nehézségek, fontos, hogy megfelelő mennyiségű automatákkal rendelkezzünk, valamint a kézi visszaváltás lehetősége is szélesebb körű legyen – emelte ki a vezető, hozzátéve: a cég ennek érdekében közösen dolgozik a MOHU-val és a kormányzattal.

Fiatalokkal beszélgettek a környezetvédelem kérdéseiről

Az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára az üzembejárás után diákokkal találkozott. Környezetvédelmi versenyen, pályázaton eredményes általános- és középiskolás diákokkal (Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI, Varga Katalin Gimnázium, Verseghy Ferenc Gimnázium és a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum és az MCC diákjai) beszélgetett a környezetvédelem fontos kérdéseiről az MCC szolnoki képzési központjában.

 

