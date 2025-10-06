október 6., hétfő

Ritka madár

3 órája

Nagy feltűnést keltett az észak-amerikai átutazó a Kunmadarasi-pusztán

Címkék#Hortobágyi Nemzeti Parkban#Kunmadarasi-puszta#madárvendég#cankópartfutó

Kuriózum a Kunmadarasi-pusztában. Egy ritka madár tűnt fel a jászkunsági területen. Cikkünkből kiderül, honnan érkezett a különleges vendég.

Rimóczi Ágnes

Egy ritka madár tűnt fel Kunmadaras közelében. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei figyelték meg a nem gyakori vendéget.

Ritka madár a Jászkunságban
Ritka madár a Jászkunságban: néhány nappal ezelőtt egy fiatal cankópartfutó került szem elé a Kunmadarasi-puszta területén
Fotó: Borza Sándor / Forrás: HNP Természetvédelmi Őrszolgálat

Amerikából jött a ritka madár a Jászkunságba

– Ritka madárvendég a Hortobágyi Nemzeti Parkban – adták hírül hétfőn az illetékesek az igazgatóság közösségi oldalán.

– Néhány nappal ezelőtt egy fiatal cankópartfutó (Calidris subruficollis) került szem elé a Kunmadarasi-puszta területén. A cankópartfutó egy ritka, észak-amerikai madárvendég, ez a megfigyelés volt a huszonkettedik bizonyított előfordulása hazánkban – részletezték a szakemberek.

A megfigyeléssel kapcsolatban hozzátették: a madárritkaság egy kisebb havasi lile (Charadrius morinellus) csapattal mozgott együtt rövidfüvű, szikpadkákkal-szikerekkel tarkított szikes szárazgyepen. 

A cankópartfutó védett faj, természetvédelmi értéke ötvenezer forint.

 

