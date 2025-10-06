50 perce
Nagy feltűnést keltett az észak-amerikai átutazó a Kunmadarasi-pusztán
Kuriózum a Kunmadarasi-pusztában. Egy ritka madár tűnt fel a jászkunsági területen. Cikkünkből kiderül, honnan érkezett a különleges vendég.
Egy ritka madár tűnt fel Kunmadaras közelében. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei figyelték meg a nem gyakori vendéget.
Amerikából jött a ritka madár a Jászkunságba
– Ritka madárvendég a Hortobágyi Nemzeti Parkban – adták hírül hétfőn az illetékesek az igazgatóság közösségi oldalán.
– Néhány nappal ezelőtt egy fiatal cankópartfutó (Calidris subruficollis) került szem elé a Kunmadarasi-puszta területén. A cankópartfutó egy ritka, észak-amerikai madárvendég, ez a megfigyelés volt a huszonkettedik bizonyított előfordulása hazánkban – részletezték a szakemberek.
A megfigyeléssel kapcsolatban hozzátették: a madárritkaság egy kisebb havasi lile (Charadrius morinellus) csapattal mozgott együtt rövidfüvű, szikpadkákkal-szikerekkel tarkított szikes szárazgyepen.
A cankópartfutó védett faj, természetvédelmi értéke ötvenezer forint.
